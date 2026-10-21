طريقة عمل ميني كرواسون سريع

يعد الكرواسون من المعجنات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الكرواسون بخطوات بسيطة وسهلة

مقادير ميني كرواسون

3 كوب دقيق

رشة ملح

¼ كوب زبدة

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

½ كوب لبن

ماء للعجن

زبدة للفرد

الوجه:

بيضة

فانيليا

طريقة تحضير ميني كرواسون

أخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح

ضيفي الزبدة واللبن والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

تغطى وتترك لتتخمر

افردي العجين بالنشابة وتقطع مثلثات وتفرد عليها قطع الزبدة

تلف رول وتوضع فى صينية وتغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى

أدهني الوجه بخليط البيض والفانيليا

ضعيها في الفرن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج