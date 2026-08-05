قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تنشر خطبة الجمعة القادمة بعنوان: التنمرُ وأثرُه على شخصيةِ الإنسان
مدبولي يناقش خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات
محمد صلاح يصل إسطنبول تمهيدًا لإعلان انتقاله إلى طرابزون سبور
لبحث التطورات في المنطقة.. رئيس وزراء وقائد جيش باكستان يزوران السعودية غداً
الحكومة تبحث إطلاق منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في المصانع
جماهير طرابزون سبور تحتشد في إسطنبول لاستقبال محمد صلاح "فيديو"
ببطاقة الرقم القومي|تعليمات تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2026 بالمدارس
تغيير نظام إختبارات القبول في مدارس المتفوقين ونقاط جديدة للتقييم|قرار عاجل الآن
قرار أمريكي بإلغاء تأشيرة سفيرة البرازيل في واشنطن
زعم قدرته على توفير وحدات سكنية.. القبض على نصاب استولى على أموال مواطنين بالقاهرة
المواطن أولا.. وزير النقل يترأس اجتماعا لشركة أكتا للنقل الجماعي
المنصة الوطنية للسياحة الصحية تتيح خدمات متكاملة للسائح.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كرواسون رول بحشوات مختلفة

طريقة عمل كرواسون رول بحشوات مختلفة
طريقة عمل كرواسون رول بحشوات مختلفة
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل كرواسون رول بحشوات مختلفة، يعد كرواسون رول من أحدث الوصفات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجمع بين قرمشة عجينة الكرواسون الذهبية وحشوات متنوعة تناسب جميع الأذواق، سواء الحلوة أو المالحة. ويتميز بسهولة تحضيره، لذلك أصبح خيارًا مثاليًا للإفطار أو العشاء أو حتى كوجبة خفيفة في المناسبات.

إذا كنتِ ترغبين في تحضير كرواسون رول مثل المخابز، فإليكِ الطريقة بالتفصيل، للشيف فاطمة حفظي.

مقادير كرواسون رول

  • لفة عجينة كرواسون جاهزة.
  • 1 بيضة مخفوقة لدهن الوجه.
  • ملعقة كبيرة حليب.
  • سمسم أو حبة البركة (اختياري).

طريقة التحضير

  • سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.
  • افردي عجينة الكرواسون على سطح مستوٍ.
  • ضعي الحشوة المفضلة على طرف العجينة.
  • لفي العجينة على شكل رول مع إحكام الغلق.
  • رصي الرولات في صينية مبطنة بورق الزبدة.
  • ادهني الوجه بخليط البيض والحليب.
  • رشي السمسم أو حبة البركة حسب الرغبة.
  • اخبزيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.
  • قدميها ساخنة.

حشوات مالحة لكرواسون رول

  • كرواسون الدجاج والجبنة
  • دجاج مشوي مقطع.
  • جبنة موزاريلا.
  • فلفل ألوان.
  • رشة أوريجانو.
  • كرواسون البيبروني
  • شرائح بيبروني.
  • جبنة شيدر.
  • صوص بيتزا.
  • زيتون أسود.
  • كرواسون السبانخ والجبنة
  • سبانخ مطهية.
  • جبنة فيتا أو كريمي.
  • رشة فلفل أسود.
  • كرواسون التونة
  • تونة مصفاة.
  • ذرة حلوة.
  • مايونيز.
  • جبنة موزاريلا.
  • كرواسون اللانشون والجبنة
  • شرائح لانشون.
  • جبنة رومي أو شيدر.
  • زعتر.

حشوات حلوة لكرواسون رول

  • نوتيلا والبندق
  • نوتيلا.
  • بندق مجروش.
  • سكر بودرة للتزيين.
  • شوكولاتة وقطع موز
  • شوكولاتة قابلة للدهن.
  • شرائح موز.
  • رشة قرفة.
  • كريمة وبسكويت
  • كريمة حلويات.
  • بسكويت مطحون.
  • صوص كراميل.
  • جبنة كريمية وعسل
  • جبنة كريمية.
  • عسل أبيض.
  • عين جمل مجروش.
  • زبدة الفول السوداني والشوكولاتة
  • زبدة فول سوداني.
  • رقائق شوكولاتة.

أسرار نجاح كرواسون رول

  • استخدمي عجينة كرواسون باردة حتى يسهل تشكيلها.
  • لا تكثري من الحشوة حتى لا تخرج أثناء الخبز.
  • ادهني الوجه بالبيض للحصول على لون ذهبي لامع.
  • اتركي مسافة بين كل رول داخل الصينية لأنه يتمدد أثناء الخبز.
  • قدميه فور خروجه من الفرن للحصول على أفضل قوام.

أفكار للتقديم

يمكن تقديم كرواسون رول مع:

  • القهوة أو الكابتشينو.
  • الشاي بالحليب.
  • العصائر الطبيعية.
  • سلطة خضراء إذا كانت الحشوة مالحة.
  • آيس كريم الفانيليا مع الكرواسون الحلو.

القيمة الغذائية

تعتمد القيمة الغذائية على نوع الحشوة المستخدمة، فالحشوات المالحة مثل الدجاج والجبن تمد الجسم بالبروتين والكالسيوم، بينما تمنح الحشوات الحلوة طاقة سريعة، لذلك يفضل تناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

طريقة الحفظ

يمكن حفظ كرواسون رول بعد الخبز في علبة محكمة الغلق داخل الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام، ثم إعادة تسخينه في الفرن أو القلاية الهوائية لمدة 3 إلى 5 دقائق ليستعيد قرمشته، كما يمكن تجميده قبل الخبز واستخدامه عند الحاجة.

كرواسون طريقة عمل كرواسون طريقة عمل كرواسون رول بحشوات مختلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

ميرنا المهندس

في الذكرى الـ11 لرحيل الفنانة ميرنا المهندس .. مرض أنهكها ومآسٍ عائلية لاحقتها حتى النهاية

خبز

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

ترامب

قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

إمام عاشور

إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

المتهمين

بسبب علاقة عاطفية مع سيدة .. القبض على المتهمين باختطاف شخص في البحيرة

ترشيحاتنا

تحديث One UI 9.0

رسمياً.. سامسونج تفتح أبواب One UI 9.0 التجريبي لهواتف Galaxy S25 قريباً جداً

نظام OnStar جنرال موتورز

جنرال موتورز تتحدى جيميناي.. وتطور ذكاءً اصطناعيًا خاصًا لسياراتها

Legion Y700 Infinite

لينوفو تولع المنافسة! تابلت الألعاب القادم Legion Y700 Infinite بوزن أخف وتصميم أنحف من أي وقت مضى!

بالصور

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

المواطن أولا.. وزير النقل يترأس اجتماعا لشركة أكتا للنقل الجماعي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد