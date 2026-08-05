طريقة عمل كرواسون رول بحشوات مختلفة، يعد كرواسون رول من أحدث الوصفات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجمع بين قرمشة عجينة الكرواسون الذهبية وحشوات متنوعة تناسب جميع الأذواق، سواء الحلوة أو المالحة. ويتميز بسهولة تحضيره، لذلك أصبح خيارًا مثاليًا للإفطار أو العشاء أو حتى كوجبة خفيفة في المناسبات.

إذا كنتِ ترغبين في تحضير كرواسون رول مثل المخابز، فإليكِ الطريقة بالتفصيل، للشيف فاطمة حفظي.

مقادير كرواسون رول

لفة عجينة كرواسون جاهزة.

1 بيضة مخفوقة لدهن الوجه.

ملعقة كبيرة حليب.

سمسم أو حبة البركة (اختياري).

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

افردي عجينة الكرواسون على سطح مستوٍ.

ضعي الحشوة المفضلة على طرف العجينة.

لفي العجينة على شكل رول مع إحكام الغلق.

رصي الرولات في صينية مبطنة بورق الزبدة.

ادهني الوجه بخليط البيض والحليب.

رشي السمسم أو حبة البركة حسب الرغبة.

اخبزيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

قدميها ساخنة.

حشوات مالحة لكرواسون رول

كرواسون الدجاج والجبنة

دجاج مشوي مقطع.

جبنة موزاريلا.

فلفل ألوان.

رشة أوريجانو.

كرواسون البيبروني

شرائح بيبروني.

جبنة شيدر.

صوص بيتزا.

زيتون أسود.

كرواسون السبانخ والجبنة

سبانخ مطهية.

جبنة فيتا أو كريمي.

رشة فلفل أسود.

كرواسون التونة

تونة مصفاة.

ذرة حلوة.

مايونيز.

جبنة موزاريلا.

كرواسون اللانشون والجبنة

شرائح لانشون.

جبنة رومي أو شيدر.

زعتر.

حشوات حلوة لكرواسون رول

نوتيلا والبندق

نوتيلا.

بندق مجروش.

سكر بودرة للتزيين.

شوكولاتة وقطع موز

شوكولاتة قابلة للدهن.

شرائح موز.

رشة قرفة.

كريمة وبسكويت

كريمة حلويات.

بسكويت مطحون.

صوص كراميل.

جبنة كريمية وعسل

جبنة كريمية.

عسل أبيض.

عين جمل مجروش.

زبدة الفول السوداني والشوكولاتة

زبدة فول سوداني.

رقائق شوكولاتة.

أسرار نجاح كرواسون رول

استخدمي عجينة كرواسون باردة حتى يسهل تشكيلها.

لا تكثري من الحشوة حتى لا تخرج أثناء الخبز.

ادهني الوجه بالبيض للحصول على لون ذهبي لامع.

اتركي مسافة بين كل رول داخل الصينية لأنه يتمدد أثناء الخبز.

قدميه فور خروجه من الفرن للحصول على أفضل قوام.

أفكار للتقديم

يمكن تقديم كرواسون رول مع:

القهوة أو الكابتشينو.

الشاي بالحليب.

العصائر الطبيعية.

سلطة خضراء إذا كانت الحشوة مالحة.

آيس كريم الفانيليا مع الكرواسون الحلو.

القيمة الغذائية

تعتمد القيمة الغذائية على نوع الحشوة المستخدمة، فالحشوات المالحة مثل الدجاج والجبن تمد الجسم بالبروتين والكالسيوم، بينما تمنح الحشوات الحلوة طاقة سريعة، لذلك يفضل تناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

طريقة الحفظ

يمكن حفظ كرواسون رول بعد الخبز في علبة محكمة الغلق داخل الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام، ثم إعادة تسخينه في الفرن أو القلاية الهوائية لمدة 3 إلى 5 دقائق ليستعيد قرمشته، كما يمكن تجميده قبل الخبز واستخدامه عند الحاجة.