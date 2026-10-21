مطار مرسى علم يستقبل 18 رحلة طيران دولية من أوروبا اليوم الأربعاء

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 18 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، تقل على متنها آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر والاستمتاع بالمقومات السياحية والطبيعية التي تتميز بها المدينة.

استعدادات لتسهيل وصول السائحين

وتشهد حركة الوصول بالمطار انتظامًا في استقبال الرحلات السياحية القادمة من الخارج، بالتزامن مع استعدادات الجهات المعنية لإنهاء إجراءات وصول السائحين وتيسير حركة دخولهم، وتقديم الخدمات اللازمة منذ لحظة وصولهم.

مرسى علم وجهة مفضلة للسياحة الأوروبية

وتحظى مرسى علم بمكانة متميزة على خريطة السياحة الدولية، بفضل شواطئها الخلابة ومياهها الفيروزية وشعابها المرجانية، إلى جانب تنوع الأنشطة البحرية التي تجذب محبي الغوص ومشاهدة الكائنات البحرية.

وتواصل الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدينة استقبال الزائرين من مختلف الأسواق الدولية، مستفيدة من تنوع المنتج السياحي وما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية تجعلها إحدى أبرز وجهات السياحة الشاطئية بمحافظة البحر الأحمر.