تصميم لافت .. إنجي المقدم تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

نشرت الفنانة إنجي المقدم، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة.

إطلالة إنجي المقدم

أطلت إنجي المقدم، مرتديه فستان طويل باللون الوردي اللامع، وجاء الفستان دون أكمام مع تصميم مختلف وعصري ، كما أضافت الطبقات المطرز على الخصر لمسة مختلفة ، كما أكملت إطلالتها ومجوهرات بسيطة تبرز جمالها

كما اختارت إنجي المقدم، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ومن الناحية الجمالية تعتمد إنجي المقدم، في المكياج على الألوان الناعمة الدافئة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه بألوان النود الناعمة لتبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة إنجي المقدم