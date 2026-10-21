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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب

ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب
ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب
أسماء عبد الحفيظ

تعاني بعض ربات البيوت من استمرار الروائح غير المرغوبة داخل المنزل، رغم التنظيف اليومي ومسح الأرضيات واستخدام المنظفات والمعطرات، وهو ما يسبب الإزعاج ويجعل رائحة المنزل غير منعشة طوال الوقت.

ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب

وقد لا تكون المشكلة في نظافة البيت نفسها، بل في أماكن خفية تتراكم فيها الرطوبة أو بقايا الطعام أو الأوساخ، فتتحول إلى مصدر للروائح المزعجة التي يصعب التخلص منها بالطرق التقليدية.

وفيما يلي أبرز الأماكن التي يجب الانتباه إليها عند البحث عن سبب استمرار رائحة البيت رغم التنظيف، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. بالوعات المطبخ والحمام

تعد بالوعات المطبخ والحمام من الأماكن التي قد تنبعث منها روائح كريهة، نتيجة تراكم الدهون وبقايا الصابون والشعر والمواد العضوية داخل المواسير.

ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب 
  • وقد تزداد الرائحة وضوحًا عند تشغيل المياه أو بعد فترة من عدم استخدام الحوض.
  • وللتخلص من المشكلة، يمكن تنظيف مصفاة البالوعة وإزالة الرواسب الظاهرة، مع التأكد من وجود المياه في مصيدة الروائح أسفل الصرف. وإذا استمرت الرائحة، فقد يكون هناك انسداد أو مشكلة في التهوية أو أحد أجزاء المواسير، وهو ما يستدعي فحص السباكة.

2. سلة القمامة حتى بعد تفريغها

  • تفريغ سلة القمامة لا يعني بالضرورة اختفاء الرائحة، إذ قد تلتصق بقايا السوائل والطعام بقاع السلة وغطائها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
  • ويُنصح بغسل السلة بالماء والمنظف المناسب، ثم تجفيفها جيدًا قبل وضع كيس جديد، مع تنظيف المنطقة المحيطة بها وعدم ترك بقايا الطعام مكشوفة لفترات طويلة.

3. الثلاجة وأدراج الخضراوات

  • قد تكون الثلاجة مصدرًا لرائحة البيت دون ملاحظة السبب، خاصة عند فساد بعض الخضراوات أو تسرب السوائل من عبوات الطعام أو تخزين الأطعمة دون أغطية محكمة.
  • ويفضل فحص الأطعمة المخزنة والتخلص من الفاسد منها، ومسح الأرفف والأدراج بمحلول مناسب لتنظيف الأسطح الملامسة للطعام، مع مراجعة فتحة تصريف مياه الثلاجة إذا كانت تحتوي عليها.
  • كما يجب التأكد من عدم وجود تسربات أسفل الثلاجة أو في صينية تجميع المياه.

4. الغسالة والملابس المبللة

  • إذا كانت رائحة المنزل تشبه رائحة الرطوبة أو الملابس التي لم تجف جيدًا، فقد يكون السبب في الغسالة أو سلة الغسيل.
  • فتراكم بقايا المنظفات والرطوبة داخل درج المسحوق والجلدة المطاطية وباب الغسالة قد يؤدي إلى ظهور روائح غير مستحبة.
  • وللوقاية من ذلك، نظفي درج المسحوق والجلدة وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، وشغلي دورة تنظيف الحوض المناسبة، واتركي الباب مفتوحًا بعد الاستخدام عندما يكون ذلك آمنًا ومناسبًا للجهاز.
  • كذلك، تجنبي ترك الملابس المبللة داخل الغسالة لساعات طويلة، واحرصي على تجفيفها في مكان جيد التهوية.

5. السجاد والكنب والمراتب

  • قد تبدو الأرضيات نظيفة، بينما تحتفظ الأقمشة والمفروشات بروائح العرق والغبار وبقايا المشروبات والرطوبة، خاصة إذا لم تجف جيدًا بعد الغسيل.
  • وتزداد المشكلة عندما تتراكم الأوساخ داخل السجاد أو أسفل الكنب والمراتب، حيث لا تصل إليها أدوات التنظيف المعتادة.
  • يمكن استخدام المكنسة الكهربائية بانتظام، وتنظيف البقع فور حدوثها، مع التأكد من تجفيف المفروشات تمامًا. وإذا كانت الرائحة ناتجة عن رطوبة مستمرة، فمن المهم معالجة مصدرها قبل الاكتفاء بالتعطير.

6. الستائر والزوايا خلف الأثاث

  • قد تتجمع الأتربة في الستائر وخلف الدواليب وأسفل الأسرة، وهي أماكن لا تحظى دائمًا بالتنظيف المنتظم.
  • وقد تصبح الرائحة أكثر وضوحًا إذا كانت هذه المناطق قريبة من حائط رطب أو نافذة يتكثف عليها الماء.
  • لذلك، احرصي على تنظيف الستائر وفقًا لنوع القماش، وتحريك الأثاث عند الإمكان لتنظيف المناطق المخفية، وفحص الحوائط بحثًا عن بقع الرطوبة أو العفن.

7. التكييف والفلاتر

  • يمكن أن تكون رائحة التكييف مؤشرًا إلى تراكم الأتربة أو نمو العفن في الأجزاء الرطبة، خاصة إذا ظهرت الرائحة عند تشغيل الجهاز مباشرة.
  • ابدئي بتنظيف الفلاتر بالطريقة المحددة في دليل الجهاز، مع التأكد من تجفيفها قبل تركيبها إذا كانت قابلة للغسل. أما استمرار الرائحة أو وجود تسرب مياه، فيستدعي فحص الجهاز وتنظيفه بواسطة فني مختص.
  • ولا تستخدمي العطور أو المنظفات داخل الوحدة بدلًا من تنظيفها بطريقة صحيحة.

8. سلة الأحذية والمداخل

  • تتراكم الروائح أحيانًا في الأحذية الرياضية والنعال وسلة الأحذية القريبة من باب المنزل، خاصة عند تخزين الأحذية وهي رطبة.
  • يمكن تهوية الأحذية وتجفيفها جيدًا وتنظيفها حسب خامتها، مع غسل السلة وتجفيفها وإبعاد الأحذية المبللة عن الأماكن المغلقة.

كيف تتخلصين من رائحة البيت نهائيًا؟

  • للتخلص من الرائحة المزعجة، لا يكفي استخدام المعطرات؛ بل يجب تحديد مصدرها أولًا، ثم تنظيف المكان وتجفيفه جيدًا، مع تهوية المنزل بصورة مناسبة.
  • ومن المهم الانتباه إلى نوع الرائحة أيضًا؛ فرائحة العفن قد تشير إلى وجود رطوبة، بينما رائحة الصرف الصحي قد تدل على مشكلة في السباكة. أما رائحة الغاز أو الاحتراق فلا ينبغي التعامل معها باعتبارها مشكلة تنظيف عادية.
  • تنبيه مهم: إذا شممتِ رائحة غاز، فلا تشغلي أو تطفئي مفاتيح الكهرباء، ولا تستخدمي اللهب، وغادري المكان واتصلي بطوارئ الغاز من الخارج. وإذا كانت الرائحة تشبه احتراق الأسلاك، فابتعدي عن مصدر الخطر واطلبي المساعدة المختصة.
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