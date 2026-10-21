أجواء صيفية نهارًا وشتوية ليلًا.. تقلبات الخريف تضع المحاصيل الزراعية أمام اختبار صعب

بين حرارة النهار وبرودة الليل، تعيش مصر واحدة من الفترات الانتقالية التي تتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر، ليس فقط على مستوى الصحة العامة، ولكن أيضًا داخل الحقول الزراعية التي تستعد لموسم شتوي جديد.

فالتغيرات المتباينة في درجات الحرارة، بالتزامن مع ارتفاع الرطوبة وتكون الشبورة، تفرض تحديات أمام المزارعين، خاصة مع وجود محاصيل لا تزال في مراحلها الأولى من النمو، ما يجعل حمايتها من التقلبات الجوية والآفات والأمراض ضرورة للحفاظ على الإنتاج الزراعي.

وحذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من التباين الملحوظ في درجات الحرارة بين الليل والنهار، موضحًا أن الأجواء تميل إلى البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، بينما ترتفع درجات الحرارة نهارًا في معظم أنحاء الجمهورية، وقد تصل إلى مستويات مرتفعة في مناطق جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان.

وأوضح فهيم، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن اقتراب منتصف فصل الخريف لا يمنع استمرار الأجواء الصيفية خلال ساعات النهار، في مقابل انخفاض درجات الحرارة ليلًا، وهو ما يعكس طبيعة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

تقلبات الطقس.. مخاطر تتجاوز حدود الحقول

ولا تقتصر تداعيات التغيرات الجوية على القطاع الزراعي وحده، إذ أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن هذه الفترة الانتقالية تتطلب الانتباه إلى الصحة العامة، في ظل التباين الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، وما قد يصاحبه من زيادة احتمالات الإصابة بنزلات البرد.

وتزداد أهمية التعامل بحذر مع هذه التغيرات في ظل تأثيرها المحتمل على مختلف الكائنات الحية، الأمر الذي يستدعي اتخاذ الاحتياطات المناسبة للتكيف مع اختلاف الأحوال الجوية على مدار اليوم.

المحاصيل الشتوية في مواجهة التغيرات الجوية

وعلى مستوى الزراعة، يمر الموسم الزراعي في مصر بمرحلة مهمة، بعدما شهدت الأسابيع الماضية زراعة مساحات من المحاصيل الشتوية، فيما تستعد مساحات أخرى لبدء الزراعة، وهو ما يضع حماية النباتات في مقدمة أولويات المزارعين خلال المرحلة الحالية.

وأكد فهيم أن التذبذبات الحرارية وارتفاع الرطوبة وتكوّن الشبورة، إلى جانب التغيرات في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، قد تهيئ الظروف المناسبة لانتشار عدد من الآفات والأمراض الزراعية، ما يتطلب متابعة مستمرة للمحاصيل والتعامل مع أي مؤشرات للإصابة في مراحلها المبكرة.

البطاطس والبسلة والفراولة ضمن قائمة المحاصيل المستهدفة بالحماية

وتضم قائمة المحاصيل المزروعة حاليًا البطاطس وبنجر السكر والفاصوليا والبسلة والفراولة والخرشوف، إلى جانب البصل والثوم في العديد من المناطق، فضلًا عن محاصيل الخضر المختلفة.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن عددًا من هذه المحاصيل لا يزال في مراحل النمو الأولى، وهي مرحلة تتطلب اهتمامًا خاصًا، نظرًا لتأثر النباتات بالظروف الجوية المحيطة بها.

وشدد على أهمية اتباع الممارسات الزراعية المناسبة لحماية المحاصيل من برودة الليل والتقلبات الجوية، مع ضرورة متابعة مستويات الرطوبة وتكوّن الشبورة ورصد الآفات والأمراض المحتملة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة النباتات ودعم نموها بصورة جيدة.

وفي ظل استمرار التباين الحراري خلال فصل الخريف، تظل المتابعة الزراعية الدقيقة والاستعداد المبكر للتعامل مع التغيرات الجوية من العوامل المهمة لتقليل المخاطر التي قد تواجه المحاصيل الشتوية، والحفاظ على الإنتاج الزراعي خلال الموسم الحالي.