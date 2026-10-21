قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم التراجع.. سعر الدولار قرب 54.50 جنيه بالبنوك اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026
مطار مرسى علم يستقبل 18 رحلة طيران دولية من أوروبا اليوم الأربعاء
إدارة ترامب تلغي أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة
رئيس طرابزون سبور: محمد صلاح ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم حاليًا
وزيرة التضامن: نعمل على تكافؤ الفرص التعليمية وندعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية
وزيرة التضامن: منصة "أهل الخير" ركيزة محورية في إدارة منظومة الإطعام وحوكمتها
البنك المركزي المصري يدعم قدرات نظرائه بدول الكوميسا في دمج المخاطر المناخية
متى تنتهي المهلة الأخيرة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026 والشروط المطلوبة
جيش الاحتلال يزعم القضاء على أحد عناصر قوات النخبة في حماس
أجواء صيفية نهارًا وشتوية ليلًا.. تقلبات الخريف تضع المحاصيل الزراعية أمام اختبار صعب
كامل أبو علي يحسم الجدل حول ترشحه لرئاسة النادى المصري لمدة جديدة
تواصل فعاليات منتدى مصر 2026 لليوم الثالث على التوالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كامل أبو علي يحسم الجدل حول ترشحه لرئاسة النادى المصري لمدة جديدة

كامل ابو على رئيس المصري
كامل ابو على رئيس المصري
محمد الغزاوى

مع فتح  باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري اليوم الأربعاء أصدر كامل أبو على رئيس النادى المصري الحالي بيان رسمي افصح خلاله عن نيته للترشح بقائمة كاملة 

وجاء بيان رئيس النادى المصري الحالي مفسر لكثير من الأمور خلال الفترة الماضية و رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة وجاء نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم 

 جماهير النادي المصري العظيمة ، أعضاء الجمعية العمومية للقلعة الخضراء.

 ونحن على مشارف نهاية الدورة الإنتخابية لمجلس الإدارة الحالي ( 2022 - 2026 ) وبداية الدورة الإنتخابية الجديدة والتي تستمر لأربعة أعوام مقبلة

 أود أن أتقدم لكم بخالص شكري بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس بالكامل على دعمكم الكامل لمجلس الإدارة خلال الدورة الماضية والتي كانت تعد مرحلة انتقالية ومنعطف هام في تاريخ النادي

 ولما لا وقد مررنا خلالها بالعديد من التحديات الكبيرة والخطرة وأهمها كان غياب الاستاد وكذا الصعوبات الجمة التي تواجهها الأندية الجماهيرية ومن بينها النادي المصري بالطبع خاصة في ظل زيادة عدد أندية المؤسسات والشركات وهو ما أدى إلى تكبد خزينة النادي المصري  نفقات لا متناهية سواء من موارد النادي أو من خلال جهودنا الذاتية.

 خلال تلك الفترة بذل أعضاء مجلس الإدارة الحالي جهدًا مشكورًا في ظل الظروف المحيطة ورغم كل التحديات نجحنا في الحصول على لقب كأس عاصمة مصر وهي المرة الأولى التي يعود فيها النادي المصري لمنصات التتويج بعد غياب لنحو 28 عامًا.

 وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للنادي خلال العام الماضي  على تعديل لائحة النظام الأساسي وتقليص عدد أعضاء المجلس إلى سبعة أعضاء فقط

  حرصت خلال هذا العام على  إيجاد مجموعة متجانسة على أعلى درجة من درجات التفاهم من أعضاء لديهم القدرة المؤسسية والرؤية المستقبلية اللازمة للتعامل مع مرحلة مختلفة تمامًا في عُمر نادينا العظيم والتي يدخل من خلالها لآفاق أوسع في عالم الاستثمار الرياضي

أبوعلى.. يوجه رسالته لجماهير المصرى و أعضاء الجمعية العمومية  .. و يحدد قائمته الإنتخابية 

 مع التأكيد على أن غياب أي من الأسماء التي لديها القدرة على العطاء لقلعتنا الخضراء عن اختياراتي لقائمتي التي سأخوض بها الإنتخابات لا يعد انتقاصًا من قدرهم أو تشكيكًا في مجهوداتهم ورؤيتهم خاصة مع اقتناعي أن رفعة شأن النادي المصري لن تأتي إلا بتكاتف الجميع وسعيهم لخدمة النادي أي كان الدور المكلف به أي من جماهيرنا العظيمة كل في موقعه.

 ولذلك أتقدم لأعضاء الجمعية العمومية بقائمتي التي سأخوض بها انتخابات مجلس إدارة النادي المصري للدورة الانتخابية ( 2026 - 2030 ) والتي ستكون على النحو التالي :

■ كامل حسن أبو على ....  رئيسًا لمجلس الإدارة.

■ الحسيني ابو قمر .... نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
■ رجب عبد القادر .... أمينًا للصندوق.
■ إيهاب لهيطة .... عضوًا.
■ حسام عمر .... عضوًا
■ أحمد متولى.... عضوًا.
■ محمد موسى....  عضوًا

 آملًا أن تجد تلك القائمة دعم الجمعية العمومية للنادي والتي أثق فيها ثقة تامة على حرصها الدائم على تغليب المصلحة العامة والابتعاد عن المصالح الشخصية التي قد تعطل من قدرة المجلس على العمل لصالح نادينا العظيم .

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

▪︎▪︎ كامل حسن أبو علي - بورسعيد في 2026/10/18 ▪︎▪︎

المصري النادى المصري الجمعية العمومية انتخابات مجلس إدارة النادي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

احمد خالد

رجلي سايبة خالص.. أحمد خالد يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الزمالك وبترول أسيوط .. فيديو

الجيش الإثيوبي

انهيار الجيش الإثيوبي.. مقتل 1500 جندي خلال 48 ساعة من الاشتباكات مع جبهة تيجراي

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

جون إدوارد

محمد شبانة يكشف مفاجأة بشأن انتخابات الزمالك المقبلة وعودة جون إدوارد

ترشيحاتنا

أمير قطر: مباحثات مثمرة مع الرئيس الفرنسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

أمير قطر: مباحثات مثمرة مع الرئيس الفرنسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الملك تشارلز وسلطان عُمان

مستشهدًا بحديث نبوي.. الملك تشارلز يتحدث بالعربية ويشيد بأهل عُمان.. فيديو

باكستان وجزر المالديف تتعهدان بزيادة حجم التبادل التجاري إلى 200 مليون دولار في غضون عامين

باكستان وجزر المالديف تتعهدان بزيادة حجم التبادل التجاري إلى 200 مليون دولار في غضون عامين

بالصور

تصميم لافت .. إنجي المقدم تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب

ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب
ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب
ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد