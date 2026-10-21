كامل أبو علي يحسم الجدل حول ترشحه لرئاسة النادى المصري لمدة جديدة

مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري اليوم الأربعاء أصدر كامل أبو على رئيس النادى المصري الحالي بيان رسمي افصح خلاله عن نيته للترشح بقائمة كاملة

وجاء بيان رئيس النادى المصري الحالي مفسر لكثير من الأمور خلال الفترة الماضية و رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة وجاء نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم

جماهير النادي المصري العظيمة ، أعضاء الجمعية العمومية للقلعة الخضراء.

ونحن على مشارف نهاية الدورة الإنتخابية لمجلس الإدارة الحالي ( 2022 - 2026 ) وبداية الدورة الإنتخابية الجديدة والتي تستمر لأربعة أعوام مقبلة

أود أن أتقدم لكم بخالص شكري بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس بالكامل على دعمكم الكامل لمجلس الإدارة خلال الدورة الماضية والتي كانت تعد مرحلة انتقالية ومنعطف هام في تاريخ النادي

ولما لا وقد مررنا خلالها بالعديد من التحديات الكبيرة والخطرة وأهمها كان غياب الاستاد وكذا الصعوبات الجمة التي تواجهها الأندية الجماهيرية ومن بينها النادي المصري بالطبع خاصة في ظل زيادة عدد أندية المؤسسات والشركات وهو ما أدى إلى تكبد خزينة النادي المصري نفقات لا متناهية سواء من موارد النادي أو من خلال جهودنا الذاتية.

خلال تلك الفترة بذل أعضاء مجلس الإدارة الحالي جهدًا مشكورًا في ظل الظروف المحيطة ورغم كل التحديات نجحنا في الحصول على لقب كأس عاصمة مصر وهي المرة الأولى التي يعود فيها النادي المصري لمنصات التتويج بعد غياب لنحو 28 عامًا.

وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للنادي خلال العام الماضي على تعديل لائحة النظام الأساسي وتقليص عدد أعضاء المجلس إلى سبعة أعضاء فقط

حرصت خلال هذا العام على إيجاد مجموعة متجانسة على أعلى درجة من درجات التفاهم من أعضاء لديهم القدرة المؤسسية والرؤية المستقبلية اللازمة للتعامل مع مرحلة مختلفة تمامًا في عُمر نادينا العظيم والتي يدخل من خلالها لآفاق أوسع في عالم الاستثمار الرياضي

أبوعلى.. يوجه رسالته لجماهير المصرى و أعضاء الجمعية العمومية .. و يحدد قائمته الإنتخابية

مع التأكيد على أن غياب أي من الأسماء التي لديها القدرة على العطاء لقلعتنا الخضراء عن اختياراتي لقائمتي التي سأخوض بها الإنتخابات لا يعد انتقاصًا من قدرهم أو تشكيكًا في مجهوداتهم ورؤيتهم خاصة مع اقتناعي أن رفعة شأن النادي المصري لن تأتي إلا بتكاتف الجميع وسعيهم لخدمة النادي أي كان الدور المكلف به أي من جماهيرنا العظيمة كل في موقعه.

ولذلك أتقدم لأعضاء الجمعية العمومية بقائمتي التي سأخوض بها انتخابات مجلس إدارة النادي المصري للدورة الانتخابية ( 2026 - 2030 ) والتي ستكون على النحو التالي :

■ كامل حسن أبو على .... رئيسًا لمجلس الإدارة.

■ الحسيني ابو قمر .... نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

■ رجب عبد القادر .... أمينًا للصندوق.

■ إيهاب لهيطة .... عضوًا.

■ حسام عمر .... عضوًا

■ أحمد متولى.... عضوًا.

■ محمد موسى.... عضوًا

آملًا أن تجد تلك القائمة دعم الجمعية العمومية للنادي والتي أثق فيها ثقة تامة على حرصها الدائم على تغليب المصلحة العامة والابتعاد عن المصالح الشخصية التي قد تعطل من قدرة المجلس على العمل لصالح نادينا العظيم .

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

▪︎▪︎ كامل حسن أبو علي - بورسعيد في 2026/10/18 ▪︎▪︎