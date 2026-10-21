تجار مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 100 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية ، بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر جنائية بالدقهلية لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات) .

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (100) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .