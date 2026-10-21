فيديوهات خادشة للحياء.. قرار من النيابة بشأن صانعة محتوى

قررت جهات التحقيق التحفظ على هاتف صانعة محتوى، لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي، تتضمن قيامها بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى التصوير)، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.