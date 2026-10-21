عاطل ينحر رقبة جاره أمام نجله بالقاهرة بسبب خلافات الجيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على الشاب المتهم بإنهاء حياة جاره نحرا أمام ابنه في وسط الشارع بسبب خلافات بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة السلام أول تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع جريمة قتل في شارع الشركات بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

جريمة السلام

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص في وسط الشارع بها جرح ذبحي في الرقبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه الذي قام بإنهاء حياته أمام ابنه بسبب خلافات الجيرة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات ونجحت أجهزة المباحث في القاهرة في ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض خلافات الجيرة.