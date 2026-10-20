القصة الكاملة لواقعة العثور على جثة ربة منزل بإحدي قري مركز المنيا

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالمنيا ، تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بإحدى قرى مركز المنيا .

حيث أوضحت أن السيدة المتوفية أقدمت على إشعال النيران في نفسها، إثر مرورها بأزمة نفسية عقب طلاقها، ومعاناتها بسبب الانفصال.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العثور على جثة سيدة تدعى أ.ع 44 سنة، ربة منزل، داخل مسكنها بالقرية، في ظروفٍ استدعت فحص ملابسات الوفاة وإجراء التحريات اللازمة للوقوف على حقيقة ما حدث.

وأوضحت المصادر أن السيدة كانت تمر بحالة نفسية سيئة على خلفية ظروفها الشخصية عقب الطلاق، وهو ما ألقى بظلاله على حالتها النفسية خلال الفترة التي سبقت وفاتها.

وأضافت المصادر أن التحقيقات كشفت أن السيدة أضرمت النيران في نفسها باستخدام مادة قابلة للاشتعال، لتبدأ بعدها الإجراءات القانونية اللازمة لكشف جميع ملابسات الواقعة.

وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها للوقوف على التفاصيل الكاملة وأسباب الوفاة، والتأكد من جميع الظروف المحيطة بالحادث.