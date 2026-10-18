العثور على جثة شخص في ظروف غامضة بمنطقة الحصواية بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة شخص في ظروف غامضة، بشارع السكة الحجازية في منطقة الحصواية التابعة لبندر قنا، وسط تحركات أمنية لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بشارع السكة الحجازية بمنطقة الحصواية، في ظروف غامضة.

انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص ملابسات الواقعة، والوقوف على الظروف المحيطة بالعثور على الجثة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتحديد هوية المتوفى وبيان سبب الوفاة، وفقًا لما تسفر عنه الفحوصات المختصة.

وحررت الجهات المعنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، وكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.