بفستان قصير فضي.. إنجي وجدان بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

لفتت الفنانة إنجي وجدان الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال ظهورها على السجادة الحمراء في اليوم الثالث بمهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت إطلالة باللون الفضي اللامع، جمعت بين الجرأة والعصرية، لتضع بصمتها الخاصة ضمن إطلالات النجمات في المهرجان.

تفاصيل إطلالة إنجي وجدان في مهرجان الجونة

وظهرت إنجي وجدان بفستان قصير لامع عكس الأضواء مع حركاتها، في اختيار يتناسب مع أجواء المهرجانات السينمائية التي تشهد منافسة لافتة بين النجمات من حيث الأناقة وتفاصيل الأزياء.

واعتمدت إنجي وجدان على الفستان الفضي القصير ذي التصميم غير المتماثل، الذي تميز بتفاصيله اللامعة التي غطت القماش بالكامل، ومنحته بريقًا واضحًا تحت أضواء السجادة الحمراء.

وجاء الفستان بتصميم مكشوف الكتف من إحدى الناحيتين، بينما تميزت الناحية الأخرى بكم طويل واسع ومنسدل، أضفى على الإطلالة لمسة مختلفة تجمع بين الأناقة والطابع العصري. كما تميز التصميم بقصته القصيرة التي أبرزت جمال القوام، مع تفاصيل لامعة عززت من فخامة الإطلالة.

واختارت الفنانة الفضي اللامع ليكون اللون الأساسي لإطلالتها، وهو من الألوان التي تمنح الأزياء حضورًا قويًا في المناسبات المسائية، خاصة عند تنسيقه مع تصميم جريء وتفاصيل لافتة.

إنجي وجدان

حذاء فضي ومجوهرات بسيطة لاستكمال الإطلالة

ولم تكتفِ إنجي وجدان بالفستان اللامع، بل حرصت على تنسيق إطلالتها مع حذاء فضي مفتوح من الأمام، بكعب رفيع وأشرطة أنيقة حول القدم والكاحل، وهو ما حقق انسجامًا واضحًا مع لون الفستان وتفاصيله المعدنية.

كما اعتمدت إكسسوارات بسيطة، تمثلت في سوار رفيع، لتترك مساحة للتصميم اللامع كي يكون العنصر الأبرز في إطلالتها، دون مبالغة في التفاصيل.

إنجي وجدان

مكياج ناعم وتسريحة شعر تبرز ملامحها

أما من الناحية الجمالية، فاختارت إنجي وجدان مكياجًا يبرز ملامح وجهها، مع التركيز على العيون باستخدام ظلال داكنة وتحديد واضح، إلى جانب أحمر خدود وردي يمنح البشرة مظهرًا حيويًا، وأحمر شفاه بدرجة وردية هادئة.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بأطوال متدرجة، مع فرق جانبي وغرة منسدلة برفق حول الوجه، لتكمل مظهرها الأنثوي وتحقق توازنًا مع التصميم اللامع للفستان.

إنجي وجدان

إنجي وجدان تتألق على السجادة الحمراء

جاء ظهور إنجي وجدان ضمن الأجواء الاحتفالية لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يمثل إحدى أبرز المناسبات الفنية التي تجتمع فيها نجمات الفن وصناع السينما، وتحظى خلالها إطلالات السجادة الحمراء باهتمام واسع من الجمهور ومحبي الموضة.

ونجحت الفنانة في اختيار إطلالة تعتمد على بريق اللون الفضي والتصميم غير التقليدي، مع تنسيق متكامل بين الفستان والحذاء والمكياج، لتقدم واحدة من الإطلالات اللافتة التي تستحق المتابعة ضمن حصاد أزياء النجمات في المهرجان.