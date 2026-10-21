مع اقتراب فصل الشتاء، تبدأ كثير من ربات البيوت في غسل البطاطين الشتوية وتجهيزها للاستخدام، خاصة بعد تخزينها لفترة طويلة داخل الدولاب. لكن بعض الأخطاء أثناء الغسيل قد تؤدي إلى تلف الأنسجة أو تغير حجم البطانية أو فقدان نعومتها، فضلًا عن ظهور روائح غير مستحبة نتيجة عدم التجفيف الجيد.

قبل غسل البطاطين الشتوية

وقالت هبه محمد خبيرة الإقتصاد المنزلي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، للحفاظ على البطاطين الشتوية لأطول فترة ممكنة، من المهم معرفة الطريقة المناسبة لتنظيف كل نوع من الأقمشة، وتجنب الممارسات التي قد تؤثر على جودتها أو تجعلها أقل دفئًا ونعومة.

أخطاء تجنبيها عند غسل البطاطين الشتوية

قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها

1. غسل البطانية دون قراءة تعليمات العناية

من الأخطاء الشائعة وضع جميع البطاطين في الغسالة بالطريقة نفسها، رغم اختلاف خاماتها وطرق تنظيفها.

فبعض البطاطين المصنوعة من الألياف الصناعية يمكن غسلها في الغسالة، بينما تحتاج أنواع أخرى، خاصة البطاطين الثقيلة أو المصنوعة من الصوف الطبيعي، إلى عناية خاصة أو تنظيف جاف وفقًا لملصق الشركة المصنعة.

لذلك، يجب قراءة تعليمات الغسيل قبل البدء، لمعرفة درجة الحرارة المناسبة وإمكانية استخدام الغسالة أو الحاجة إلى التنظيف المتخصص.

2. استخدام الماء الساخن دون داعٍ

قد يؤدي استخدام الماء الساخن مع بعض الأقمشة إلى انكماشها أو التأثير على ألوانها وملمسها، خاصة إذا كانت الخامة غير مناسبة لدرجات الحرارة المرتفعة.

والأفضل اختيار درجة الحرارة المحددة على ملصق العناية، وعدم افتراض أن الماء الساخن ينظف البطانية بصورة أفضل في جميع الحالات.

3. وضع كمية كبيرة من المسحوق

استخدام كمية كبيرة من مسحوق الغسيل لا يعني بالضرورة الحصول على نظافة أفضل، بل قد يؤدي إلى تراكم بقايا المنظف بين الألياف، ما يؤثر على ملمس البطانية ويجعل شطفها أكثر صعوبة.

لذلك، استخدمي كمية المنظف المناسبة لحجم الحمولة وتعليمات المنتج، مع اختيار منظف ملائم لنوع القماش.

4. تحميل الغسالة بأكثر من طاقتها

البطاطين الشتوية ثقيلة، خاصة عند امتصاصها للماء، ووضع بطانية كبيرة داخل غسالة صغيرة قد يمنعها من التحرك بحرية خلال دورة الغسيل.

وقد يؤدي ذلك إلى عدم تنظيفها وشطفها جيدًا، فضلًا عن زيادة الضغط على الغسالة.

قبل الغسيل، تأكدي من أن سعة الجهاز تسمح باستيعاب البطانية، وأنها تتحرك بحرية داخل الحلة. وإذا كانت كبيرة أو ثقيلة للغاية، فمن الأفضل الاستعانة بمغسلة مجهزة بالمعدات المناسبة.

قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها

5. فرك البقع بقوة

عند وجود بقع على البطانية، قد تلجأ بعض ربات البيوت إلى فركها بقوة باستخدام الفرشاة، لكن هذه الطريقة قد تؤدي إلى تضرر الألياف أو تغير ملمس المنطقة التي تعرضت للفرك.

والأفضل معالجة البقعة بمنظف مناسب للخامة، مع التربيت برفق بدلًا من الفرك العنيف، وتجربة المنظف أولًا على جزء صغير غير ظاهر إذا كانت تعليمات العناية تسمح بذلك.

6. الإفراط في استخدام منعم الأقمشة

تحتاج بعض البطاطين إلى الحفاظ على ملمسها الناعم دون إضافة مواد قد تترك طبقة على الألياف. وقد لا يكون منعم الأقمشة مناسبًا لجميع الخامات، لذلك يجب الرجوع إلى تعليمات الشركة المصنعة قبل استخدامه.

ولا يُنصح باستخدامه تلقائيًا مع كل بطانية لمجرد الرغبة في الحصول على رائحة جميلة.

7. تجفيف البطانية بطريقة خاطئة

قد يؤدي وضع البطانية في المجفف على درجة حرارة مرتفعة إلى انكماش بعض الخامات أو تلف الألياف الصناعية، كما أن تخزينها وهي رطبة قد يسبب ظهور رائحة العفن.

لذلك، اختاري طريقة التجفيف المناسبة لنوع القماش، وتجنبي الحرارة المرتفعة إذا كانت غير مسموح بها. وتأكدي من جفاف البطانية بالكامل قبل طيها وتخزينها.

8. تخزين البطاطين قبل التأكد من جفافها

من الأخطاء التي قد تفسد رائحة البطاطين ونظافتها وضعها داخل الأكياس أو الدولاب قبل جفافها تمامًا.

فالرطوبة المحبوسة قد تساعد على نمو العفن، خاصة في الأماكن المغلقة سيئة التهوية.

بعد الغسيل، اتركي البطانية حتى تجف تمامًا، ثم خزنيها في مكان نظيف وجاف، مع تجنب وضعها مباشرة بجوار حائط يعاني من الرطوبة.

الطريقة الصحيحة لتجهيز البطاطين الشتوية

للحفاظ على البطاطين عند غسلها، ابدئي بتهويتها وفحصها بحثًا عن البقع أو علامات العفن، ثم راجعي ملصق العناية لتحديد طريقة التنظيف المناسبة. اختاري دورة الغسيل ودرجة الحرارة الملائمتين، ولا تفرطي في استخدام المسحوق أو المنعم.

وبعد انتهاء الغسيل، تأكدي من شطف البطانية جيدًا وتجفيفها بالكامل قبل تخزينها أو استخدامها.