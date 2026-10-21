شعب مالوش مثيل.. مشاري راشد يشيد بخفة دم المصريين: كل واحد عنده اسمين

أشاد الشيخ مشاري راشد العفاسي، القارئ والمنشد الكويتي، بخفة دم الشعب المصري وطرافة الأسماء والألقاب التي يشتهر بها المصريون، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال مشاري راشد العفاسي، متعجبًا من تعدد الأسماء والألقاب بين المصريين: «كل مصري عنده اسمين على الأقل.. يعني مصطفى يقولوا له يا درش ومحمود يا أبو حنفي»، مضيفًا أن المصريين يتميزون بخفة الدم حتى في الأسماء.

وعلق العفاسي على الفيديو قائلًا: «عند المصريين حتى الأسماء لها خفة دم! ربنا يزيدهم ويكثر من أمثالهم ويبارك فيهم.. أحلى شعب»، مشيرًا إلى أن أسماء لاعبي كرة القدم وألقابهم لها حكاية أخرى، وداعيًا متابعيه إلى مشاركة أطرف لقب لاعب سمعوه، والكشف عن أسمائهم الثانية.

مشاري راشد العفاسي يشارك في لجنة تحكيم «دولة التلاوة»

وفي سياق آخر، أعلن الشيخ مشاري راشد العفاسي مشاركته في لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى مصر.

وكتب العفاسي عبر حسابه على منصة «إكس»: «تشرفت خلال زيارتي الأخيرة لمصر الحبيبة بالمشاركة في لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة الذي يعرض قريبًا».

ومن المقرر انطلاق الموسم الثاني من البرنامج يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على عدد من القنوات، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بواقع حلقتين أسبوعيًا يومي الجمعة والسبت.

وتأتي مشاركة مشاري راشد العفاسي ضمن الاستعدادات للموسم الجديد من «دولة التلاوة»، الذي يستهدف اكتشاف المواهب والأصوات الجديدة في تلاوة القرآن الكريم، وإبراز جماليات الأداء القرآني وأحكام التجويد والترتيل، بمشاركة متخصصين في علوم القرآن والأداء الصوتي.

وكان الموسم الأول من البرنامج قد حقق نجاحًا واسعًا، وامتد صداه إلى العالم الإسلامي ومختلف دول العالم، وسط إشادات وردود فعل إيجابية من دول عدة، في ظل الدعم والرعاية التي توليهما الدولة المصرية لهذا المشروع الهادف إلى اكتشاف المواهب القرآنية وإبرازها.