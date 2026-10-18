مشاري العفاسي: أتمنى أن يضم تتر صاحبة السعادة قراء مصر العظماء

استهل الشيخ مشاري راشد العفاسي حلقة استثنائية من برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم من سورة إبراهيم، بصوت عذب ومؤثر، أضفى أجواءً روحانية على الحلقة.

أمنية العفاسي بشأن تتر البرنامج

وقال الشيخ مشاري راشد العفاسي، خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس، إنه يحمل أمنية خاصة تتعلق بتتر البرنامج، تتمثل في أن يضم أصوات عدد من كبار قراء القرآن الكريم في مصر، تقديرًا لما قدموه لفن التلاوة من إبداع وتميز.

وأوضح العفاسي: «كان عندي طلب أشبه بالأمنية، أتمنى يكون تتر البرنامج قراء مصر العظماء، منهم الشيخ محمد رفعت وعبد الباسط والمنشاوي ومصطفى إسماعيل»، مشيرًا إلى المكانة الكبيرة التي يحتلها هؤلاء القراء في تاريخ التلاوة القرآنية.

قراء مصر أسهموا في تشكيل فن التلاوة

وأكد العفاسي أن قراء مصر كان لهم دور بارز في تصدير فن التلاوة وإبراز المواهب القرآنية، فضلًا عن تشكيل الذائقة لدى محبي الاستماع إلى القرآن الكريم، لافتًا إلى أن المدرسة المصرية تتميز بتفاصيل أدائية وأساليب فنية تركت أثرًا واضحًا في مسيرته.

وأضاف أن فن التلاوة المصرية يمثل جزءًا أساسيًا من تكوينه الفني، موضحًا أنه تأثر بما يمتلكه القراء المصريون من قدرات صوتية وأدائية، وما يقدمونه من تنوع في المقامات والجمل الموسيقية التي تخدم معاني الآيات وتمنح التلاوة طابعًا مميزًا.

مصطفى إسماعيل نموذج فريد في الأداء

وأشاد العفاسي بالشيخ مصطفى إسماعيل، مؤكدًا أن تلاوته يمكن أن تجذب المستمع المبتدئ بفضل عنايته بالأداء وجودة القراءة، إلى جانب قدرته على الابتكار وتوظيف أدوات صوتية متكاملة.

وأشار إلى أن ما تميز به مصطفى إسماعيل من تنوع في الطبقات الصوتية والجمل الأدائية يمثل موهبة استثنائية يصعب تكرارها، في تأكيد على قيمة التراث القرآني المصري وأهمية الحفاظ عليه وتعريف الأجيال الجديدة بأعلامه.