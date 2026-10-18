أحمد شوبير: سوء الحظ بواصل مطاردة الزمالك بعد إصابة آدم كايد وأحمد ربيع

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن سوء الحظ يواصل ملاحقة نادي الزمالك، في ظل الإصابات التي ضربت صفوف الفريق قبل مواجهاته المقبلة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن آدم كايد تعرض للإصابة في الكتف، بينما أُصيب أحمد ربيع بكسر في الأنف، وهو ما يمثل ضربة للفريق الأبيض قبل ارتباطاته المقبلة.

وأضاف أن أحمد ربيع سيغيب بشكل مبدئي عن مباراتي الزمالك أمام بترول أسيوط والجيش الرواندي، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفريق الرواندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ساعيًا لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

كان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا خارج ملعبه على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية على ملعب أماهورو بالعاصمة كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ناصر منسي هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 89، ليمنح فريقه أفضلية قبل مواجهة الإياب، التي يسعى خلالها الأبيض إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

ويواجه الجهاز الفني للزمالك تحديًا في التعامل مع الإصابات قبل المباريات المقبلة، في ظل أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام بترول أسيوط، ثم حسم التأهل الإفريقي أمام الجيش الرواندي.