الشيخ مشاري راشد العفاسي يشارك في لجنة تحكيم الموسم الثاني من «دولة التلاوة» .. صور

أعلن الشيخ مشاري راشد العفاسي القارئ والمنشد الكويتي، عن مشاركته في لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة».

مشاري راشد يشارك في دولة التلاوة

وكتب الشيخ مشاري راشد، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تشرفت خلال زيارتي الأخيرة لمصر الحبيبة بالمشاركة في لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة الذي يعرض قريبًا.

ومن المقرر انطلاق الموسم الثاني يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، عبر العديد من القنوات في التاسعة مساء، بحلقتين أسبوعيًا يومي الجمعة والسبت.

وتأتي مشاركة مشاري راشد العفاسي ضمن الاستعدادات للموسم الجديد من «دولة التلاوة»، الذي يستهدف اكتشاف أصوات جديدة في تلاوة القرآن الكريم، وإبراز جماليات الأداء القرآني وأحكام التجويد والترتيل، بمشاركة متخصصين في علوم القرآن والأداء الصوتي.

وكان برنامج دولة التلاوة في موسه الأول حقق نجاحاً كبيرًا وامتد صداه إلى العالم الإسلامي ومختلف دول العالم، حيث تلقت وزارة الأوقاف ردود فعل واسعة وإشادات كبيرة من العديد من الدول، وذلك في ظل الدعم والرعاية التي توليها الدولة المصرية لهذا المشروع الرائد.