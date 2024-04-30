عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الكيلو تخطى 120 جنيهًا| أسباب أرتفاع أسعار العنب.. شعبة الخضروات والفاكهه تجيب

العنب
العنب

شهدت الأسواق خلال الساعات القليلة الماضية، أرتفاع سعر كيلو العنب حيث وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيهًا، مما أدى إلى تساؤل البعض حول أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة، حيث وصل سعر البطيخة الواحدة إلى 100 جنيه تقريبًا. 

تجار: ارتفاع أسعار العنب إلى 120 جنيها للكيلو
فاكهه العنب

أرتفاع أسعار الفاكهة

من جانبه أوضح حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ارتفاع أسعار العنب إلى نوعيته حيث أنه خاص بالتصدير، لافتا خلال تصريحات إعلامية، إلى أن نوعية هذه الفاكهة من العنب تؤتى ثمارها مبكرة في نهاية شهر أبريل وبداية مايو، ويرجع سبب ارتفاع سعر العنب إلى تكلفته المرتفعة عن باقى أنواع العنب الأخرى ويحتاج إلى نظام زرعة خاصة، ويمتاز بحلاوة طعمه ونضجه المبكر عن باقى الأنواع الأخرى.

أسعار البطيخ 

وأشار أبوصدام، إلى ارتفاع أسعار البطيخ لأنه في بداية الموسم، متوقعا انخفاض أسعاره بشكل كبير خلال الفترة المقبلة تزامنا مع شهور الصيف.

وزير إسرائيلي: لن أشارك في حكومة تتخذ قرارات على أساس اعتبارات سياسية

الليلة.. قطع مياه الشرب 9 ساعات عن أسيوط الجديدة

أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم

سجل سعر البرتقال الصيفي اليوم 12 جنيه للكيلو .

كما تراوح سعر كيلو اليوسفي اليوم ما بين 10 إلى 12 جنيه مصري.

وسجل سعر الجريب فروت 9 جنيه مصري للكيلو الواحد .

ووصل سعر كيلو الموز 15 جنيه للكيلو الواحد .

أيضا تراوح سعر الليمون الحلو ما بين 9 إلى 13 جنيه مصري.

وسجل سعر كيلو الخوخ 30 جنيه.

صدى السعودية | الكيلو ب 120 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار العنب في الأسواق
أسعار العنب

أسباب ارتفاع أسعار العنب 

ومن جانبة علق حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار العنب إلى 120 جنيها للكيلو.

جاء هذا بعد أن كشف تجار ببعض الأسواق عن ارتفاع سعر كيلو العنب إلى نحو 120 جنيها في بعض المناطق الشعبية، بداية من موسمه الحالي 2024.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، باتحاد الغرف التجارية، إن محصول العنب المصري لا يزال أمامه نحو 20 يوما.

وأضاف النجيب، أن العنب الموجود بالأسواق بهذه الأسعار المرتفعة، هو عنب مستورد وليس المنتج المصري، لأن المحصول المصري لم يحصد بعد، ومع وجوده بالأسواق ستبدأ الأسعار في الانخفاض.

 

 

ارتفاع اسعار الفاكهة اسعار الفاكهة الفاكهه أسعار البطيخ أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم أسباب ارتفاع أسعار العنب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم 30 - 4 - 2024

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟

عيد الأضحى على الأبواب.. هل تحل لحوم النعام بديلا بعد حملات المقاطعة؟

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 22 فبراير 2024

6.5 جنيهات للطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 17 فبراير 2024

تباين أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 15 فبراير 2024

آخر أسعار جميع أنواع الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

6.5 جنيه للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 10 فبراير 2024

6.5 جنيه للطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 8 فبراير 2024

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3 فبراير 2024

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 1 فبراير 2024

ترشيحاتنا

الكيلو تخطى 120 جنيهًا| أسباب أرتفاع أسعار العنب.. شعبة الخضروات والفاكهه تجيب

أمين الفتوى: قبول العوض حلال ورفضه ليس من الشرع

مصدر بحماس يكشف تفاصيل المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة

غزة وليبيا والسودان والتعاون الثنائي .. بيان مصري كويتي مشترك بمناسبة زيارة أمير الكويت للقاهرة

مصر والكويت تؤكدان رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بغزة

بالنيران الصديقة.. دبابة إسرائيلية تضرب جنودا تابعين للاحتلال في غزة |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير ملل وتقيد.. نصائح تساعدك على إنقاص وزنك بنجاح وصحة

بالأبيض والأسود.. نهى عابدين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بعد انخفاض الأسعار.. أرخص سيارة سيدان في مصر

بالأبيض.. لينا الطهطاوى رفقة هنا الزاهد وميرهان في ليلة الحنة

فيديو

بعد اتهامها بـ الزنـ.ـا.. المواجهة الأولى بين ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر

منة عدلي القيعي تحذف صورها مع خطيبها إيهاب عبدالواحد وتلغي متابعته.. تفاصيل

"بتشوهوا مجتمعنا بالحجاب".. شركة عقارية شهيرة ترفض بيع شاليه لـ شابة

أحمد السقا يروج لفيلم السرب قبل عرضه غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ