الكيلو تخطى 120 جنيهًا| أسباب أرتفاع أسعار العنب.. شعبة الخضروات والفاكهه تجيب

شهدت الأسواق خلال الساعات القليلة الماضية، أرتفاع سعر كيلو العنب حيث وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيهًا، مما أدى إلى تساؤل البعض حول أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة، حيث وصل سعر البطيخة الواحدة إلى 100 جنيه تقريبًا.

فاكهه العنب

أرتفاع أسعار الفاكهة

من جانبه أوضح حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ارتفاع أسعار العنب إلى نوعيته حيث أنه خاص بالتصدير، لافتا خلال تصريحات إعلامية، إلى أن نوعية هذه الفاكهة من العنب تؤتى ثمارها مبكرة في نهاية شهر أبريل وبداية مايو، ويرجع سبب ارتفاع سعر العنب إلى تكلفته المرتفعة عن باقى أنواع العنب الأخرى ويحتاج إلى نظام زرعة خاصة، ويمتاز بحلاوة طعمه ونضجه المبكر عن باقى الأنواع الأخرى.

أسعار البطيخ

وأشار أبوصدام، إلى ارتفاع أسعار البطيخ لأنه في بداية الموسم، متوقعا انخفاض أسعاره بشكل كبير خلال الفترة المقبلة تزامنا مع شهور الصيف.

أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم

سجل سعر البرتقال الصيفي اليوم 12 جنيه للكيلو .

كما تراوح سعر كيلو اليوسفي اليوم ما بين 10 إلى 12 جنيه مصري.

وسجل سعر الجريب فروت 9 جنيه مصري للكيلو الواحد .

ووصل سعر كيلو الموز 15 جنيه للكيلو الواحد .

أيضا تراوح سعر الليمون الحلو ما بين 9 إلى 13 جنيه مصري.

وسجل سعر كيلو الخوخ 30 جنيه.

أسعار العنب

أسباب ارتفاع أسعار العنب

ومن جانبة علق حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار العنب إلى 120 جنيها للكيلو.

جاء هذا بعد أن كشف تجار ببعض الأسواق عن ارتفاع سعر كيلو العنب إلى نحو 120 جنيها في بعض المناطق الشعبية، بداية من موسمه الحالي 2024.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، باتحاد الغرف التجارية، إن محصول العنب المصري لا يزال أمامه نحو 20 يوما.

وأضاف النجيب، أن العنب الموجود بالأسواق بهذه الأسعار المرتفعة، هو عنب مستورد وليس المنتج المصري، لأن المحصول المصري لم يحصد بعد، ومع وجوده بالأسواق ستبدأ الأسعار في الانخفاض.