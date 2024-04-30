وصل 120 جنيها.. ارتفاع سعر العنب بصورة كبيرة في الأسواق| ماذا يحدث؟

حالة من الجدل الواسع أصابت الشارع المصري بعد ما بلغ سع كيلو العنب في الأسواق ببعض المناطق 120 جنيها، إذ تسائل الجميع عن سبب هذا الارتفاع الكبير، خاصة وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من العنب ويتم تصدير الفائض منه للخارج…

أسعار العنب في الأسواق

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن العنب المتواجد بالأسواق حاليا هو العنب المزروع بغرض التصدير ، ويتسم بأنه مبكر النضج وليس من الأنواع المحلية التي يعتاد عليها الشعب المصري، لذا نجده مرتفع الأسعار ، ويتراوح سعره من 100 لـ 120 جنيهًا بالأسواق.

وأضاف "أبو صدام " خلال تصريحات لـ"صدى البلد "، أن أى فاكهة فى بشائر ظهورها تكون مرتفعة السعر، وهذا لا يعنى أنه سعرها الرسمى طوال الموسم ، ولكنها تكون بشائر فقط، ناصحًا المواطنين بعدم التكالب على شراء الفاكهة في بداية ظهورها، حيث أن الأصناف المحلية من العنب مازالت مزوعة في الحقول ولم يتم جنيها بعد.

أسعار الفاكهة اليوم بأسواق العبور: