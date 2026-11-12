وزير الطيران يكرم فريق طهاة مصر للطيران للخدمات الجوية بعد حصد 28 ميدالية وجائزتين في ملتقى «طهاة مبدعون 2026»

كرّم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أعضاء فريق الطهاة بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، ومنحهم شهادات تقدير، تقديرًا لإنجازهم المتميز بحصد 28 ميدالية متنوعة وجائزتين، خلال مشاركتهم في النسخة الرابعة من ملتقى «طهاة مبدعون 2026»، الذي أُقيم تحت شعار «لقمة هنية»، بمشاركة 42 دولة، وبرعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك في تأكيد جديد على تميز الكفاءات الوطنية وقدرتها على تحقيق نتائج متقدمة في المنافسات الدولية.

جاء ذلك بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والسيدة سهير عبد الله موسى، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

وأعرب وزير الطيران المدني عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يعكس تميز الكفاءات الوطنية وقدرتها على الابتكار والمنافسة وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وفي مقدمتها الوجبات على متن الطائرات، تمثل عنصرًا مهمًا في تجربة السفر، بما يجعل تطويرها والارتقاء بها أحد محاور التميز في صناعة النقل الجوي.

ومن جانبه، أكد الطيار أحمد عادل أن هذا التفوق يعكس المستوى المهني المتميز للعاملين بالشركة، وأهمية مواصلة الاستثمار في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الفنية والإبداعية، بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة على متن الطائرات ويعزز تنافسية مصر للطيران.

ومن جانبها، أوضحت السيدة سهير عبد الله موسى أن حصيلة المشاركة تضمنت 17 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية، إلى جانب جائزتي التميز في فن الأسبك (Aspic) وأفضل فريق طهاة، مشيرة إلى أن المنافسات تطلبت مهارات متقدمة في ابتكار الأطباق وإعدادها وتنسيقها، فضلًا عن الدقة وسرعة الأداء، مؤكدة استمرار برامج التدريب والتطوير لمواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في فنون الطهي وتحسين مستوى الوجبات المقدمة على رحلات الشركة.

وفي ختام التكريم، قدم الدكتور سامح الحفني درعًا تذكاريًا إلى السيدة سهير عبد الله موسى، تقديرًا لجهودها في قيادة الشركة، وإشادةً بما حققه فريق العمل من نتائج متميزة.

جدير بالذكر أن منافسات الملتقى شملت فنون الطهي الشرقي والغربي والعالمي والتراثي، وحصد فريق مصر للطيران جائزة التميز في فن الأسبك خلال اليوم الأول، وجائزة أفضل فريق طهاة في اليوم الثاني. كما شارك في تحدي «الصندوق الأسود» (Black Box)، الذي يتطلب ابتكار أطباق باستخدام مكونات مفاجئة خلال 45 دقيقة، ونجح في حصد إحدى جوائز المنافسة، وسط إشادة لجنة التحكيم العربية والدولية بمستوى الابتكار ودقة التنفيذ.