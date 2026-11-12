قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5800 جنيه في 7 ساعات.. متسول يثير الدهشة في العاشر من رمضان
من بنغازي إلى دمشق.. سوريا تستعيد طائرة عسكرية ظلت عالقة في ليبيا
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة في الرياض
متحدث الأوقاف: مشاري راشد العفاسي يشارك في الموسم الثاني من دولة التلاوة
سكودا Slavia 2026 بتصميم السيدان.. المواصفات الكاملة
وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب القوس والسهم بعد إنجاز أولمبياد الشباب بداكار
صلاح الجمسي: تفتيت وحدة الصف العربي أحد أخطر أدوات الكيان الصهيوني.. والتماسك العربي ضرورة لمواجهة المخططات
منتخب مصر 2010 يختتم تدريباته لمواجهة المغرب.. ويظهر بالأحمر والأسود غداً
الكويت تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس
مصطفى بكري: إسرائيل تسعى لتعزيز سيطرتها في المنطقة.. وتتحرك عسكريًا لفرض واقع جديد بالضفة والأردن
طارق فهمي: نحتاج إلى حدث مفصلي لنقل الاتصالات الأمريكية الإيرانية لمرحلة جديدة من المفاوضات
هيئة الاستثمار: مصر تركز على جذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية والطاقة المتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تبحث مع المدير التنفيذي لشركة ECOnsult مشروعات التنمية المستدامة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

استقبلت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، المهندسة سارة البطوطي، المدير التنفيذي لشركة ECOnsult للاستشارات الهندسية والبيئية ، وعضو المجلس القومي للمرأة ، وذلك في مستهل زيارتها للمحافظة، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ودراسة مجموعة من المشروعات التنموية والإنتاجية والبيئية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة ، بحضور المهندسة إيمان صبر، مساعد المحافظ للشئون الهندسية، وجهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، والمهندسة دعاء دويدار، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرضت المحافظ الرؤية التنموية للمحافظة القائمة على تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الزراعية والصناعية والتعدينية والسياحية، والطاقة المتجددة. كما ناقش الجانبان عددًا من المشروعات والمقترحات محل الدراسة، تشمل إعادة توظيف بعض الأصول الحكومية، من بينها تحويل مقر تفتيش الري السابق إلى مركز متخصص للتدريب في مجالات حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وإعداد التصور لمقترح إعادة توظيف مقر فرع جهاز شئون البيئة كمركز لتأهيل وعلاج الإدمان، إلى جانب دراسة إنشاء مجتمع عمراني متكامل بأرض البحوث الزراعية بمدينة الخارجة بمستويات إسكانية متنوعة، فضلًا عن التطوير الشامل لمكتبة مصر العامة بالخارجة.

وأكدت المحافظ أن المشروعات المطروحة تأتي في إطار توجه المحافظة نحو إقامة مشروعات ذات أثر اقتصادي وبيئي ومجتمعي مستدام، مع استمرار التنسيق والدراسات الفنية لتحديد أولويات التنفيذ وآليات التعاون، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمقومات المتاحة ويدعم جودة الحياة لأبناء المحافظة.

ومن المقرر أن تتواصل الزيارة غدًا الجمعة من خلال جولة ميدانية لتفقد عدد من المواقع، تشمل معاينة الأرض المخصصة لإنشاء مكتبة مصر العامة بمركز الداخلة، إلى جانب زيارة عدد من القرى المرشحة لدراسة فرص تطبيق نموذج القرية الخضراء، وتقييم مدى جاهزيتها للتأهيل والحصول على الاعتمادات البيئية، وفقًا لمعايير الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد.

الواديالجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

وزير التربية والتعليم

لطلاب 2 بكالوريا.. توضيح عاجل بشأن مادتي الثقافة المالية واللغة الأجنبية الثانية

ترشيحاتنا

رئيس اتحاد السباحة في جنوب أفريقيا

رئيس اتحاد السباحة في جنوب أفريقيا: انتقال تاتيانا سميث لتمثيل هولندا أمر "محزن"

سكالوني

رسمياً.. سكالوني يمدد تعاقده مدرباً للأرجنتين حتى 2030

أيندهوفن الهولندي

أيندهوفن الهولندي مهتم بضم دي بروين في يناير المقبل

بالصور

دراسة تحذر: جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ.. وصفة شهية ومختلفة

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ

حقن التخسيس قد تسبب فقدان البصر المفاجئ.. تحذيرات من «سكتة العين»

حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد