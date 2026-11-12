محافظ الوادي الجديد تبحث مع المدير التنفيذي لشركة ECOnsult مشروعات التنمية المستدامة

استقبلت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، المهندسة سارة البطوطي، المدير التنفيذي لشركة ECOnsult للاستشارات الهندسية والبيئية ، وعضو المجلس القومي للمرأة ، وذلك في مستهل زيارتها للمحافظة، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ودراسة مجموعة من المشروعات التنموية والإنتاجية والبيئية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة ، بحضور المهندسة إيمان صبر، مساعد المحافظ للشئون الهندسية، وجهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، والمهندسة دعاء دويدار، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرضت المحافظ الرؤية التنموية للمحافظة القائمة على تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الزراعية والصناعية والتعدينية والسياحية، والطاقة المتجددة. كما ناقش الجانبان عددًا من المشروعات والمقترحات محل الدراسة، تشمل إعادة توظيف بعض الأصول الحكومية، من بينها تحويل مقر تفتيش الري السابق إلى مركز متخصص للتدريب في مجالات حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وإعداد التصور لمقترح إعادة توظيف مقر فرع جهاز شئون البيئة كمركز لتأهيل وعلاج الإدمان، إلى جانب دراسة إنشاء مجتمع عمراني متكامل بأرض البحوث الزراعية بمدينة الخارجة بمستويات إسكانية متنوعة، فضلًا عن التطوير الشامل لمكتبة مصر العامة بالخارجة.

وأكدت المحافظ أن المشروعات المطروحة تأتي في إطار توجه المحافظة نحو إقامة مشروعات ذات أثر اقتصادي وبيئي ومجتمعي مستدام، مع استمرار التنسيق والدراسات الفنية لتحديد أولويات التنفيذ وآليات التعاون، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمقومات المتاحة ويدعم جودة الحياة لأبناء المحافظة.

ومن المقرر أن تتواصل الزيارة غدًا الجمعة من خلال جولة ميدانية لتفقد عدد من المواقع، تشمل معاينة الأرض المخصصة لإنشاء مكتبة مصر العامة بمركز الداخلة، إلى جانب زيارة عدد من القرى المرشحة لدراسة فرص تطبيق نموذج القرية الخضراء، وتقييم مدى جاهزيتها للتأهيل والحصول على الاعتمادات البيئية، وفقًا لمعايير الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد.