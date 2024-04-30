وزير إسرائيلي: لن أشارك في حكومة تتخذ قرارات على أساس اعتبارات سياسية

حذر الوزير الإسرائيلي بدون حقيبة غادي آيزنكوت يوم الثلاثاء من أنه لن يكون شريكا في حكومة تتخذ قرارات على أساس “اعتبارات سياسية”، في إشارة إلى التهديدات التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن صفقة إطلاق سراح رهائن محتملة.

وكتب آيزنكوت على فيسبوك: "لقد حددت الحكومة أهداف الحرب قبل ستة أشهر، وفي اليوم الماضي، أطلق اثنان من أعضاء مجلس الوزراء التهديدات السياسية، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

وأوضح آيزنكوت أن هذه ظاهرة خطيرة تضر بأمن إسرائيل القومي ولن أكون إلا شريكا في حكومة تتخذ قراراتها على أساس المصالح الوطنية لدولة إسرائيل، وليس لاعتبارات سياسية".