وزير إسرائيلي متطرف: نتنياهو وعد بعدم الموافقة على صفقة الرهائن

أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو وعده بعدم الموافقة على صفقة الرهائن التي وصفها بـ"المتهورة".

وقال بن غفير في بيان: "لقد حذرت رئيس الوزراء من العواقب إذا، لا سمح الله، لم تدخل إسرائيل رفح، إذا، لا سمح الله، أنهينا الحرب، إذا، لا سمح الله، ستكون هناك صفقة متهورة"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف "لقد سمع رئيس الوزراء كلامي، ووعد بأن إسرائيل ستدخل رفح، ووعد بأن الحرب لن تنتهي، ووعد بأنه لن تكون هناك صفقة متهورة".

وتابع: "أنا أرحب بهذه الأشياء أعتقد أن رئيس الوزراء يفهم جيدًا ما سيعنيه عدم حدوث هذه الأشياء".

والتقى بن جفير بنتنياهو لمناقشة الصفقة وعملية رفح الوشيكة للجيش الإسرائيلي قبل اجتماع الحكومة العامة بعد ظهر اليوم وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء إن إسرائيل "ستدخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك – سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا – من أجل تحقيق النصر الكامل".