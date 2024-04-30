مواطن تركي.. الاحتلال يعلن مقـ.تل منفذ عملية طعن شرطي إسرائيلي

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن مواطنا تركيا نفذ عملية طعن لشرطي إسرائيلي في القدس قبل أن تطلق قوات الاحتلال إسرائيلية النار عليه وقتلته.

وقال الإسعاف الإسرائيلي “نجمة داود الحمراء”، إن رجلا عمره 30 عاما أصيب بجروح في حادثة طعن بالبلدة القديمة في القدس.

كما أوضحت خدمة الإسعاف، التي تعرف أيضا باسم "نجمة داود الحمراء"، أن عملية الطعن وقعت في شارع السلطان سليمان بالقرب من باب الساهرة في القدس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذ عملية الطعن بالبلدة القديمة في القدس مواطن تركي، مشيرة إلى أنه سائح وصل إلى الأراضي الفلسطينية أمس، الاثنين.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على شاب "مجهول الهوية" قرب باب الساهرة.