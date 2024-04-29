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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكيلو بـ 120 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار العنب بالأسواق

صدى البلد

ظهرت فى الأسواق مؤخرا فاكهة العنب بأسعار مرتفعة عن كل عام ، حيث يتراوح سعر الكيلو من 100 لـ 120 جنيهًا، ما أثار تساؤلات المواطنين خاصة وأننا لدينا اكتفاء ذاتي من العنب ونصدر الفائض إلى الخارج. 

 

أسعار العنب 

 

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين،  إن العنب المتواجد بالأسواق حاليا هو العنب المزروع بغرض التصدير ، ويتسم بأنه مبكر النضج وليس من الأنواع المحلية التى يعتاد عليها الشعب المصري، لذا نجده مرتفع الأسعار ، ويتراوح سعره من 100 لـ 120 جنيهًا بالأسواق. 

وأضاف "أبو صدام " خلال تصريحات لـ"صدى البلد "، أن أى فاكهة فى بشائر ظهورها تكون مرتفعة السعر،  وهذا لا يعنى أنه سعرها الرسمى طوال الموسم ، ولكنها تكون بشائر فقط .

 

شراء الفاكهة 

 

وأكد " نقيب الفلاحين " أنه نصح المواطنين مرارا وتكرارا بعدم التكالب على شراء الفاكهة فى بداية ظهورها ، مشيرا إلى أن الأصناف المحلية من العنب مازالت مزروعة فى الحقول ولم يتم جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة كما يلي بسوق العبور...

 

العنب : 100 لـ 120 جنيهًا للكيلو 
البرتقال: 10 جنيهات للكيلو.
الموز: 20 جنيهًا للكيلو.
التفاح: 40 جنيهًا للكيلو.
الجوافة: 25 جنيهًا للكيلو.
الفراولة: 15 جنيهًا للكيلو.
البطيخ: 16 جنيهًا للكيلو.
البلح 10جنيهًات للكيلو

العنب أسعار العنب اسعار الفاكهة البطيخ الفلاحين

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