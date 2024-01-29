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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قشر هذه الفاكهة يحميك من أخطر الأمراض.. القلب والسرطان أبرزها

القلب
القلب

قشر البرتقال هو أحد أكثر الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها، لأنه مليء بالعناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن.

ونقدم فيما يلي بعض من فوائد قشر البرتقال وفقا لما جاء في موقع تايمز أوف انديا:

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المساعدة على الهضم: قشر البرتقال غني بالألياف، والتي تساعد على الهضم وتمنع الإمساك.

تعزيز المناعة: قشر البرتقال يحتوي على فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة قوي يساعد على تعزيز المناعة.

حماية القلب: قشر البرتقال يحتوي على مركبات الفلافونويد، والتي تساعد على حماية القلب من الأمراض.

خفض الكوليسترول: قشر البرتقال يساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: قشر البرتقال يحتوي على مركبات الفلافونويد، والتي تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

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