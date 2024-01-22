ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاكهة على الريق؟

اعتاد الكثيرون على تناول الفاكهة بعد وجبة الغذاء أو قبل النوم، لكن أكد الخبراء أنها غير صحية تماماً وتؤدي إلى مشاكل في الهضم، ويرى بعض خبراء الصحة أن أنسب وقت لتناول الفواكه هو في الصباح ،وتعد الفاكهة جزءاً أساسياً في نظام التغذية الصحي، وعلى الرغم من احتواء،الفواكه على سكر الفاكهة الطبيعي وكميته معتدلة، إلا أنه يجب عدم الإفراط في تناولها، ينصح خبراء التغذية بتناول الفواكه في الصباح إن أمكن وتناولها مع الفطور،وفقا لموقع healthdirect نرصد في هذا التقرير فوائد تناول الفاكهة على الريق.



تعمل على تقوية المناعة.

تساعد على إنقاص الوزن.

تخفّف من الانفلونزا ونزلات البرد.

تخفّف من آلام المعدة.

تحمي من تكوّن الحصوات داخل الكلى.

تمدّ الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية له.

تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

تحسّن من عملية الهضم.

تحمي القلب والشرايين من الأمراض.

تعمل على تقوية العظام وتقلّل من خطر إصابتها بالهشاشة.

تحافظ على صحّة الأسنان.

تحافظ على ضغط الدم.

تساهم في تقوية الأعصاب.

تحمي الجنين من خطر الإصابة بالتشوهات الخلقية.

يزيد من الشعور بالشبع والامتلاء.

تحمي من خطر الإصابة بالأنيميا.