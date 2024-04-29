الزراعة: مراجعة الإجراءات والاستعدادات لموسم الزراعات الاستراتيجية

قام د احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحه الآفات بزيارة لمحافظة دمياط وذلك ضمن برنامج الزيارات الذي تم إعداده لمتابعة أعمال المكافحة والوقوف على الحالة العامة للزراعات ونشر الوعي وتفقد الاستعدادات الخاصة بالموسم الصيفي، وذلك طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بمتابعة المحاصيل الاستراتيجية والتنسيق مع د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.



وفي بداية الزيارة توجه رئيس الإدارة المركزية لمبني مديرية الزراعة بدمياط بصحبه مدير ادارة المكافحة بالمديرية وذلك لتفقد معامل طفيل الترايكوجراما والتأكد من جاهزية المعامل وأكد على الدور الهام الذي تقوم به الوزارة من خلال دعم وتطوير معامل المكافحة الحيوية التابعة للوزارة وضرورة الاهتمام بسرعه تجهيز المعامل وتوفير جميع الاحتياجات لتلبيه الاحتياجات من الطفيل لزراعات القطن بالمحافظة مشدداً للجهات المنوط بها بضرورة العمل الجاد وتحقيق الهدف من الموسم الزراعي .

كما فاجأ العاملين ببعض الجمعيات الزراعية للتأكد من توفر مستلزمات الزراعة بها من مبيدات دودة الحشد الخريفية وسوسة النخيل الحمراء وأجهزة حقن سوسة النخيل الحمراء ولفت النظر الى ضرورة توفرها بالجمعيات الزراعية خصوصا أن الإدارة قد خصصت هذه المستلزمات والمبيدات منذ فترة لمديرية الزراعة بمحافظة دمياط.



وفي سياق آخر قام رزق بالمرور على وحدات المكافحة التابعة للإدارة المركزية والكائنة بمركز دمياط (ناحية السنانية) كما تفقد أيضا وحدات المكافحة الموجودة من ناحية عزبة النهضة.



ثم قام بزيارة بعض الزراعات واشجار النخيل وناقش المزارعين للاطمئنان على اعمال المكافحة ومدي تواصل مهندسي المكافحة معهم ومدي معرفتهم بأهم الآفات الزراعية كأحد مؤشرات عمل الادارات الزراعية ودور وزارة الزراعة في قيامها بتوفير المبيدات وأجهزة الحقن لسوسة النخيل الحمراء وعمل ندوات استرشادية للتدريب علي تلك الأجهزة من خلال الإدارة المركزية لمكافحه الآفات واكد علي ضرورية المشاركة الفعالة من قبل المزارعين في مثل هذه الدورات.



وواصل رئيس الإدارة المركزية المرور على بعض الحقول التي يتم بها حصاد محصول القمح للاطمئنان على الحالة العامة على زراعات النخيل للاطمئنان عليها، كما تم خلال الجولة مناقشه بعض المزارعين في اهم مشكلات الموسم السابق لتفاديها في المواسم القادمة.

كما أكد ضرورة التكاتف بين المزارعين وتثقيفهم والاشتراك بالدورات التدريبية ونقل الخبرات العلمية والعمل بالتوصيات الفنية والمبيدات الموصي بها المرور.



وأشار إلى أن هذه الفترة من الفترات الهامة لمراجعة الإجراءات والاستعدادات لموسم زراعة الزراعات الاستراتيجية (الذرة – القطن – الأرز) والمعاملات الزراعية واعمال المكافحة التي تتم على زراعات الفاكهة والخضر حيث تتابع الإدارة ممثلة في إدارات المناطق والإدارة العامة للمكافحة مراجعة الإجراءات في مختلف المحافظات حيث تم مراجعة المناطق في إجراءات المكافحة في محافظات البحيرة والسويس واللقاء بمهندسي المكافحة بالمديريات وتوالي الإدارة عملها بالمرور واللقاء مع مهندسي المكافحة بالمحافظات خصوصا بمحافظات الوجه القبلي.



وتستمر الإدارة المركزية في عملها وزيادة التوعية حفاظا على الإنتاج الزراعي.