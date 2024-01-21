تناول الفاكهة في هذا التوقيت أفضل لك.. حسام موافي يوضح الأسباب

يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول الفواكه بعد الوجبات مباشرةً، ولكن هناك اعتقاد شائع بين البعض، أن تناولها في هذا الوقت، قد يضر بصحة الجسم.

وحول هذا الأمر، أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الفواكه من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، محذرا من تناولها في توقيت معين.

وأوضح موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن معظم الأشخاص يعتادون على تناول الفاكهة بعد الأكل مباشرة، بغرض التحلية، وهذا غير صحيح.

وأضاف أن الفواكه تتميز باحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي، مؤكدًا أنه أحد أفضل المواد المضادة للأكسدة التي يحتاجها الجسم، لتقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرته على مكافحة البكتيريا والفيروسات والجراثيم، ومن ثم الوقاية من الأمراض المعدية.

وأفاد أستاذ طب الحالات الحرجة بأن أفضل وقت لتناول الفاكهة على مدار اليوم، هو قبل الوجبات؛ لضمان الاستفادة من العناصر الغذائية المتوفرة بها.