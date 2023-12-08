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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

للنساء فقط.. 5 أطعمة تزيد من مستويات الحديد في الجسم

للنساء فقط| 5 أطعمة
للنساء فقط| 5 أطعمة تزيد من مستويات الحديد في الجسم

يعد الحفاظ على مستويات الحديد المثالية أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، وخاصة بالنسبة للنساء، اللاتي هن أكثر عرضة لنقص الحديد بسبب فقدان دم الدورة الشهرية والحمل، يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى التعب والضعف والدوخة، يعد دمج الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي أمرًا ضروريًا لمنع فقر الدم والحفاظ على مستويات الطاقة. 

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فيما يلي خمسة أطعمة يمكن أن تعزز مستويات الحديد لدى النساء بشكل كبير.

-السبانخ​

السبانخ مليئة بالحديد، وهي عبارة عن ورق أخضر متعدد الاستخدامات يمكن دمجه بسهولة في أطباق مختلفة، يحتوي على حديد غير الهيم، والذي قد لا يمتصه الجسم بسهولة مثل حديد الهيم الموجود في المنتجات الحيوانية. ومع ذلك، فإن دمج السبانخ مع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، مثل الحمضيات أو الفلفل الحلو، يعزز امتصاص الحديد، يمكن أن يساهم تضمين سلطات السبانخ أو العصائر أو السبانخ المقلية كجزء من النظام الغذائي اليومي بشكل كبير في تلبية متطلبات الحديد.

-​العدس​

تعتبر هذه البقوليات مصدراً رائعاً للحديد للنساء، أنها تحتوي على كمية جيدة من الحديد غير الهيم جنبا إلى جنب مع الألياف والبروتين، مما يجعلها خيارا مغذيا، العدس متعدد الاستخدامات ويمكن تضمينه في الحساء أو اليخنة أو السلطات أو تحويله إلى فطائر لذيذة أو قابلة للدهن، تناول العدس بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الحديد الصحية في الجسم.

-بذور اليقطين

بذور اليقطين غنية بالحديد، إنها ملائمة لتناول الوجبات الخفيفة أو يمكن رشها على السلطات أو الزبادي أو إضافتها إلى الجرانولا محلية الصنع، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بذور اليقطين على معادن أساسية أخرى، مما يجعلها إضافة مفيدة للنظام الغذائي للنساء اللاتي يتطلعن إلى زيادة تناولهن للحديد.

-الكينوا

هذه الحبوب الزائفة ليست مصدرًا رائعًا للبروتين والألياف فحسب، بل تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من الحديد،الكينوا مكون متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه كقاعدة للسلطات، أو تقديمه كطبق جانبي، أو حتى استخدامه في أطباق الإفطار، محتواه من الحديد يجعله إضافة قيمة للنظام الغذائي، خاصة لأولئك الذين يبحثون عن مصادر نباتية لهذا المعدن الأساسي.

-اللحوم الخالية من الدهون​

بالنسبة لأولئك الذين يستهلكون المنتجات الحيوانية، تعد اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي ولحم البقر مصادر ممتازة لحديد الهيم، والذي يمتصه الجسم بسهولة أكبر من الحديد غير الهيم، الاستهلاك المنتظم للحوم الخالية من الدهون يوفر دفعة كبيرة لمستويات الحديد، من الضروري موازنة هذه اللحوم مع الأطعمة الأخرى الغنية بالمغذيات للحصول على نظام غذائي متكامل.

إلى جانب تناول هذه الأطعمة، يعد إقرانها بمصادر فيتامين C وتجنب الإفراط في تناول القهوة والشاي (الذي يمكن أن يعيق امتصاص الحديد) ضروريًا أيضًا للحفاظ على مستويات الحديد الصحية لدى النساء.

المصدر: timesofindia

الحديد مستويات الحديد فقر الدم ​العدس​ السبانخ​ مستويات الحديد لدى النساء

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