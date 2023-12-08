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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل لانشون الدجاج.. جديدة وغير تقليدية

لانشون الدجاج بالبسطرمة
لانشون الدجاج بالبسطرمة

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل لانشون الدجاج بالبسطرمة، والذي يعد من الأطعمة الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ويمكنك تطبيقه في المنزل بأسهل الخطوات.

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مقادير لانشون الدجاج بالبسطرمة
نصف كيلو دجاج مفروم
بسطرمة قطع
بيضة
بياض بيضة
2 ملعقة كبيرة جيلاتين بودر
زيت
ملعقة كبيرة بصل بودر
ملعقة كبيرة ثوم بودر
ملح
فلفل أبيض


طريقة تحضير لانشون الدجاج بالبسطرمة
في الخلاط نضع صدور الدجاج والتوابل كلها ونخلط جيداً ثم نضيف البيضة وبياض البيضة ونستمر في الخلط ثم نضيف الزيت والجيلاتين "مذوب في القليل من الماء" مع الاستمرار في الخلط، ثم نضيف البسطرمة ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط ثم نصبه في قالب إنجلش كيك مدهون بالزيت ونضعه على حمام مائي "صينية مملوءة للمنتصف بالماء الساخن" ثم نلف القالب بالصينية بالفويل وندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة من ٢٠ - ٢٥ دقيقة ثم نخرجه ونتركه حتى يبرد تماماً ثم ندخله الثلاجة حتى يتماسك.

ويقدم وصحتين وهنا…

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