أرخص وأحلى| طريقة عمل جاتوه سويسرول الشيكولاتة

قدّم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل جاتوه سويسرول الشيكولاتة في البيت بأسهل الخطوات.



مقادير جاتوه سويسرول الشوكولاتة

بودر سبونج كيك شوكولاتة

6 بيضات

ربع كوب ماء

(الحشو)

كريم شانتي مخفوق

مربى راسبيري

(للتغليف)

شيكولاتة بالحليب ذائبة

فول سوداني مجروش



طريقة تحضير جاتوه سويسرول الشيكولاتة

في العجان نضع بودر السبونج والبيض ونضيف الماء بالتدريج ونخفق حتى يتكون خليط الكيك ثم نفرده على صاج مفروش ورق زبدة وندخله الفرن على درجة حرارة ١٩٠ حتى تمام النضج وبعد خروجه من الفرن نتركه حتى يبرد تماماً ثم نفرد عليه الكريم شانتي المخفوق والمربى ثم نلف الكيك على شكل رول ونقفل الطرفين بورق الزبدة كما وضحنا بالحلقة ثم ندخله الفريزر حتى يتماسك ثم نقطعه على شكل حلقات ونغلفه بالشوكولاتة الذائبة والفول السوداني ثم ندخله الفريزر مرة أخرى حتى يتجمد ويقدم بالهنا والشفاء.

