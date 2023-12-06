عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرخص وأحلى| طريقة عمل جاتوه سويسرول الشيكولاتة

جاتوه سويسرول الشوكولاتة
جاتوه سويسرول الشوكولاتة

قدّم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل جاتوه سويسرول الشيكولاتة في البيت بأسهل الخطوات.

txt

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

txt

طريقة عمل جلاش بالسجق| بأسهل الخطوات


مقادير جاتوه سويسرول الشوكولاتة
بودر سبونج كيك شوكولاتة
6 بيضات
ربع كوب ماء
(الحشو)
كريم شانتي مخفوق
مربى راسبيري
(للتغليف)
شيكولاتة بالحليب ذائبة
فول سوداني مجروش


طريقة تحضير جاتوه سويسرول الشيكولاتة
في العجان نضع بودر السبونج والبيض ونضيف الماء بالتدريج ونخفق حتى يتكون خليط الكيك ثم نفرده على صاج مفروش ورق زبدة وندخله الفرن على درجة حرارة ١٩٠ حتى تمام النضج وبعد خروجه من الفرن نتركه حتى يبرد تماماً ثم نفرد عليه الكريم شانتي المخفوق والمربى ثم نلف الكيك على شكل رول ونقفل الطرفين بورق الزبدة كما وضحنا بالحلقة ثم ندخله الفريزر حتى يتماسك ثم نقطعه على شكل حلقات ونغلفه بالشوكولاتة الذائبة والفول السوداني ثم ندخله الفريزر مرة أخرى حتى يتجمد ويقدم بالهنا والشفاء.
 

جاتوه سويسرول الشوكولاتة مقادير جاتوه سويسرول الشوكولاتة طريقة تحضير جاتوه سويسرول الشوكولاتة الشيف محمد حامد طريقة عمل جاتوه سويسرول الشوكولاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

قرار ناري من الأهلي بشأن المستبعدين من كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

بفستان بسيط.. ابنة مفيدة شيحة تجذب إعجاب متابعيها في حفل خطوبتها|شاهد

فستان ليلى علوي في مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره غير متوقع

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

جمال شعبان: 7 أطعمة مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع| تعرف عليها

ناقد موضة يعلق على فستان مايا دياب في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

ساعة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر تثير الجدل| سعرها خرافي

طريقة عمل جلاش بالسجق| بأسهل الخطوات

بملابس ملفتة.. نورهان منصور تثير الجدل بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

عروض قطرية وإماراتية لـ «كولر» للرحيل عن تدريب الأهلي |تفاصيل

تخفيضات على تذاكر القطارات.. تعرف على الفئات المستفيدة

مفاجأة كيسنجر بحديثه الأخير قبل مماته.. مهندس السياسة الخارجية الأمريكية يتحدث عن توقعات بزوال إسرائيل "نص الحوار"

للسيدات والفتيات.. احذري هذا الفعل عند الرقية الشرعية

استئناف صاحبة قناة "أنوش" على حكم حبسها 3 سنوات

أمريكا تعتزم انخراط 40 دولة في القوة الدولية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص وأحلى| طريقة عمل جاتوه سويسرول الشيكولاتة

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: استغل قدراتك وأصلح حياتك

فرنسا تعرض أسلحة حديثة يمتلكها الجيش المصري في معرض إيديكس 2023.. صور

فستان غادة عبد الرازق يثير ضجة على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ