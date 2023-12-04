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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل جلاش بالسجق| بأسهل الخطوات

جلاش بالسجق
جلاش بالسجق

جلاش بالسجق من الأكلات الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وعلى الرغم من ذلك يتميز باختلافه عن الأطباق الأخرى.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل جلاش بالسجق.

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مقادير جلاش بالسجق


لفة جلاش
كوب سمنة
(الحشوة)
سجق بلدي
جبنة شيدر مبشورة
(الآبراي)
٢بيض
كوب حليب
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير جلاش بالسجق
في صينية مدهونة بالزبدة نفرد ٥ طبقات من الجلاش وندهنه بالسمنة أو الزبدة ثم نحشيه بالسجق والجبنة ثم نضع عليها ٥ طبقات أخرى من الجلاش ونقفله وندهن الوجه بالسمنة أو الزبدة ثم ندخله الفرن لمدة نصف ساعة وبعد خروجه من الفرن نقطعه عى شكل مربعات ثم نسقيه بالآبراي وندخله الفرن مرة أخرى حتى يتشرب ويأخذ لون ويقدم بالهنا والشفا
(لعمل الآبراي)
في بولة نخفق كل المكونات مع بعض جيداً

جلاش بالسجق طريقة عمل جلاش بالسجق مقادير جلاش بالسجق طريقة تحضير جلاش بالسجق الشيف محمد حامد

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