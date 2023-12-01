طريقة عمل دجاج رول بالأرز البني | بمذاق لا يقاوم

دجاج رول بالأرز البني من الأطباق الرئيسية الشهية واللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

كشف الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل دجاج رول بالأرز البني.



مقادير دجاج رول بالأرز البني :



2 دجاجة

زيت ذرة

بهارات دجاج

ثوم بودر

بصل بودر

بابريكا

ملح

فلفل أسود

(الأرز البني)

كيلو أرز مصري

بصلة مفرومة

ماء ساخن

٢ملعقة كبيرة سمنة

بهارات أرز بني

(للتحمير)

ربع كوب باربيكيو صوص

ملعقة كبيرة عسل أبيض

٤ملعقة كبيرة زيت ذرة



طريقة تحضير دجاج رول بالأرز البني :



نخلي الدجاج من العظم ثم نتبله بالتوابل كلها مع القليل من زيت الذرة ثم نحشيه بالأرز البني ونلفه رول ثم في صينية نضع أي خضار مقطع حسب الرغبة ثم نضع رول الدجاج المحشي ونضع القليل من الماء ونغطيه بالفويل ثم ندخله الفرن حتى تمام النضج وبعد خروجه من الفرن ندهنه بخليط التحمير ثم ندخله الفرن مرة أخرى حتى يحمر الوجه ثم يقدم مع الأرز البني بالمكسرات وبالهنا والشفا

(لعمل الأرز البني)

في حلة على النار نضع السمنة أو الزبدة ثم نضع البصلة ونقلبها حتى تحمر ثم نضع الأرز ونقلبه حتى يأخذ لون بني ثم نضع بهارات الأرز البني والماء الساخن ونقلب ونتركه حتى يأخذ نصف تسوية

(لعمل خليط التحمير)



في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً