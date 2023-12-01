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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل طاقية السلطان

طريقة عمل طاقيه السلطان
طريقة عمل طاقيه السلطان

تصدرت طريقة عمل طاقية السلطان مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وتعتبر من الوصفات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك.

قدمت الشيف نادية السيد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل طاقية السلطان.

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مقادير  طاقية السلطان


٣ كوب وربع دقيق٤٧٠ جرام
رشه ملح مع الدقيق
نصف كوب ماء دافئ ١٢٥ ملي
نصف كوب حليب دافئ ١٢٥ ملي
ربع كوب زيت ٦٠ ملي
٥ معالق كبيره سكر ٧٠ جرام
2 ملعقة صغيرة خميره فوريه ٧ جرام
واحد بياض بيض “يترك الصفار لدهن وجه طاقية السلطان” 
فانيليا
 معلقه خل 
2 كعلقة زبدة أو زيت 
معلقه ونصف كبيره كاكاو لعجينه الشوكولاته ويفضل كاكاو بسكو


لدهان الوجه
صفار البيضة 
معلقتين حليب
فانيليا
خل

طريقة تحضير طاقية السلطان 


نخلط الماء والحليب والزيت وبياض البيضة والخميرة والسكر، ثم نضيف فانيليا ونضيف الدقيق بالتدريج حتي تتلم العجينة ثم نقسمها لقسمسن نأخد نصفها ويضاف له الكاكاو مع قطعه زبده او زيت ونعجن حتي تتشكل عجينة لينة. 
نضيف قطعة زبدة لقسم العجينة الفاتح ايضا ونعجن حتي تتشكل عجينه لينه
نتركها تختمر في مكان دافي حتي تتضاعف في الحجم 
نفرد كل عجينه علي شكل مستطيل ونضع عجينه الشوكولاته فوق العجينه الفاتحه
ونضع الحشو علي جهه من طرف المستطيل شوكولاته قطع وفول سوداني “ولازم حشو مسكر ونملي كويس علشان سكرها هادي.”

نقطع تلت العجينه من الجهه الأخري لشرايط ونبرمها ونلف العجينه روول من جهه الحشو حتي تصل الي الشرايط المبروومه ونلفها  عليها تتشكل ضفيره طوليه نضعها في صينيه مقاس ٢٢ 
ملحوظات مهمه للتسويه: 
تدخل فرن اوسط حراره ١٨٠ لمده ٢٥ دقيقه تقريبا وتشيكو عليها من النصف بسكينه لو لسه عجينه واخدت لون من فوق ضعها  عليها ورقه زبده او ورق الومنيوم حتى لا تحترق  وتأخد لون زياده وتترك عشر دقائق  حتى تنضج.


ملحوظات مهمه للحشو : السكر في هذه  الوصفه معتدل "لازم الحشو يكون مسكر زي شوكولاته البديله للنوتيلا سكرها عالي او شوكولاته قطع وفيها سكر المهم ان الحشو يكون فيه نسبه سكر
اول ماتطلع وهي سخنه ندهنها بمعلقه زبده سايحه للوش ونغطيها عشر دقايق."

 

 

طاقيه السلطان طريقة عمل طاقيه السلطان مقادير طاقيه السلطان طريقة تحضير طاقية السلطان الشيف نادية السيد

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