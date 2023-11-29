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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فطيرة بيتزا باللحمة المفرومة .. جديدة وغير تقليدية

طريقة عمل فطير بيتزا
طريقة عمل فطير بيتزا باللحمة المفرومة

فطير بيتزا باللحمة المفرومة من المعجنات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.
قدّم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فطير بيتزا باللحمة المفرومة.

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مقادير فطير بيتزا باللحمة المفرومة 
كيلو دقيق
2ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة زبدة
ماء للعجن
(الحشوة)
كيلو لحمة مفرومة
2 بصل مفروم
طماطم مبشورة
2 ملعقة كبيرة سمنة الهانم
ربع كيلو جبنة شيدر
ربع كيلو جبنة موتزاريلا
سبع بهارات
ملح
فلفل أسود 
(للتوريق)
كوب سمنة 
طريقة تحضير فطير بيتزا باللحمة المفرومة 
في العجان نضع الدقيق والزبدة أو السمنة ورشة الملح "مذوبة في القليل من الماء" ونعجن حتى تتكون عجينة متماسكة "عجينة مفتوحة" ثم نفردها ونضها في صاج ونغطيها حتى لا تجف لمدة ساعة ثم نفرد العجينة جيداً على زيت ونحشيها بحشوة اللحمة المفرومة والجبن ثم نورقها بالسمنة ونبرمها وندخلها الفرن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا
لعمل الحشوة:
في طاسة على النار نضع السمنة ثم نضع البصل واللحمة المفرومة ونقلب ثم نضع الفلفل الأسود والسبع بهارات والطماطم ونقلب حتى تتعصج اللحمة ثم نضع الملح ونقلب.

 

فطير بيتزا باللحمة المفرومة طريقة عمل فطير بيتزا باللحمة المفرومة مقادير فطير بيتزا باللحمة المفرومة طريقة تحضير فطير بيتزا باللحمة المفرومة الشيف محمد حامد

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