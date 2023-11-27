طريقة عمل بطاطس محمرة بالخلطة| غير تقليدية وشهية

بطاطس محمرة بالخلطة من الأطباق الجانبية الشهية والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك تطبيقه في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بطاطس محمرة بالخلطة، فيما يلي...



مقادير بطاطس محمرة بالخلطة

كيلو بطاطس مكعبات محمرة

٣طماطم مكعبات

٢فلفل رومي مكعبات

٢ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم

2ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٢بصل أحمر مفروم

زيت

بابريكا

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير بطاطس محمرة بالخلطة

في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصل ونشوحها ثم نضيف الثوم والفلفل الرومي والفلفل الحار ونقلب ثم نضع الطماطم ونقلب ونهدئ النار ثم نضيف البطاطس والبابريكا والملح والفلفل الأسود ونقلب جيداً حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا

