طريقة عمل حواوشي الدجاج| بأسهل الخطوات

حواوشي الدجاج من الأطباق اللذيذة والشهية التي قدم الشيف محمد حامد، لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
طريقة عمل حواوشي الدجاج:
مقادير حواوشي الدجاج
2صدور دجاج
بصل مبشور
2فص ثوم
3فلفل ألوان
2فلفل أخضر حار
1طماطم
بقدونس
بهارات حواوشي
ملح
فلفل أسود
عيش بلدي
طريقة تحضير حواوشي الدجاج:
في الكبة نضع كل المكونات ونخلطها جيداً ثم نحشي العيش بخليط حواوشي الدجاج ونضع الجبنة الموتزاريلا "ويمكن أن نشكل خليط الحواوشي على شكل كرات ونحشيها بالجبنة ثم نحشي بها العيش" ثم ندخله الفرن حتى تمام النضج.