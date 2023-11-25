طريقة عمل حواوشي الدجاج| بأسهل الخطوات

حواوشي الدجاج من الأطباق اللذيذة والشهية التي قدم الشيف محمد حامد، لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

طريقة عمل حواوشي الدجاج:



مقادير حواوشي الدجاج

2صدور دجاج

بصل مبشور

2فص ثوم

3فلفل ألوان

2فلفل أخضر حار

1طماطم

بقدونس

بهارات حواوشي

ملح

فلفل أسود

عيش بلدي

طريقة تحضير حواوشي الدجاج:

في الكبة نضع كل المكونات ونخلطها جيداً ثم نحشي العيش بخليط حواوشي الدجاج ونضع الجبنة الموتزاريلا "ويمكن أن نشكل خليط الحواوشي على شكل كرات ونحشيها بالجبنة ثم نحشي بها العيش" ثم ندخله الفرن حتى تمام النضج.