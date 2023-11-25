طريقة عمل بودينج الشوكولاتة| بمذاق لا يقاوم

بودينج الشوكولاتة من الحلويات اللذيذة والتي يعشق تناولها الكبار و الصغار نظرا لمذاقها الشهي و المختلف عن الحلويات الأخرى.

كشفت الشيف دعاءالسمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل بودينج الشوكولاتة



مقادير بودينج الشوكولاتة



٣ملاعق كبيرة كاكاو خام

نصف كوب نشا

كوب سكر

باكو فانيليا

لتر حليب

١٤٠جرام شوكولاتة دارك

نصف كوب كريمة حلويات



طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة

في حلة ساخنة على النار نضع الحليب والكاكاو الخام والسكر والنشا ونقلب حتى يتماسك الخليط ويثقل القوام قليلاً، ثم نضيف الفانيليا والشوكولاتة الخام وكريمة الحلويات ونقلب جيداً ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يهدأ قليلاً ثم نصبه في كاسات التقديم وندخله الثلاجة حتى يتماسك ثم يزين بالفستق أو اللوز والشوكولاتة المبشورة ويقدم بالهنا والشفا.