عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بودينج الشوكولاتة| بمذاق لا يقاوم

بودينج الشوكولاتة 
بودينج الشوكولاتة 

بودينج الشوكولاتة من الحلويات اللذيذة والتي يعشق تناولها الكبار و الصغار نظرا لمذاقها الشهي و المختلف عن الحلويات الأخرى.

كشفت الشيف دعاءالسمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل بودينج الشوكولاتة 

txt

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل سلطة بطاطس بالشبت

txt

طريقة عمل مندي الفراخ| أحلى من المحلات


مقادير بودينج الشوكولاتة 


٣ملاعق  كبيرة كاكاو خام
نصف كوب نشا
كوب سكر
باكو فانيليا
لتر حليب
١٤٠جرام شوكولاتة دارك
نصف كوب كريمة حلويات


طريقة تحضير  بودينج الشوكولاتة 
في حلة ساخنة على النار نضع الحليب والكاكاو الخام والسكر والنشا ونقلب حتى يتماسك الخليط ويثقل القوام قليلاً، ثم نضيف الفانيليا والشوكولاتة الخام وكريمة الحلويات ونقلب جيداً ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يهدأ قليلاً ثم نصبه في كاسات التقديم وندخله الثلاجة حتى يتماسك ثم يزين بالفستق أو اللوز والشوكولاتة المبشورة ويقدم بالهنا والشفا.

بودينج الشوكولاتة طريقة عمل بودينج الشوكولاتة مقادير بودينج الشوكولاتة طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة الشيف دعاءالسمنودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

الاحتلال يدمر أبراج الشيخ زايد شمال غزة.. شاهد

السفارة البريطانية في بيروت تطالب بوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق

صدمة في الأهلي بطلها موديست قبل مواجهة ميدياما الغاني

موضوعات متعلقة

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل سلطة بطاطس بالشبت

جمبسوت ابنة هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة| أدوية تباع بالصيدليات للوقاية من البرد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023

نشرة المرأة والصحة| زوجة تامر عاشور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. حيل تجعل الأظافر تنمو بسرعة

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ أيتن عامر

بـ لوك جديد.. زوجة أحمد السقا تستعرض أناقتها | شاهد

طريقة عمل مندي الفراخ| أحلى من المحلات

بالأسود.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها الملفتة عبر إنستجرام |شاهد

ترشيحاتنا

الأرصاد: نشاط في حركة الرياح وطقس مائل للحرارة اليوم السبت

فلسطين.. إسقاط مسيرة إسرائيلية ببلدة قباطية جنوب جنين

أمام عاشور يشارك فيديو من المسجد بصلاة الفجر.. شاهد

طارق حشيش: شركة الكرة واحتراف اللاعبين في أوروبا الحل الأمثل لمشاكل الزمالك

جراثيم أم وباء جديد.. الصين تكشف للصحة العالمية سبب ارتفاع الأمراض التنفسية

السفارة البريطانية في بيروت تطالب بوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بودينج الشوكولاتة| بمذاق لا يقاوم

ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| مرض غامض ينتشر في الصين... هل يقلل الزبادي من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

هل حالتة خطيرة؟| شيخ المنشدين ياسين التهامي يتعرض لوعكة صحية.. ونجله يعلن التفاصيل

فيديو

أسرع دليفري في مصر.. رحيل على معلول على أعتاب الرحيل عن الأهلي وهذا بديله/فيديوجراف

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ