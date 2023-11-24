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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل سلطة بطاطس بالشبت

طريقة عمل سلطة بطاطس
طريقة عمل سلطة بطاطس بالشبت

سلطة بطاطس بالشبت من الأطباق اللذيذة و الأقتصادية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات أيضا.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سلطة بطاطس بالشبت .

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مقادير سلطة بطاطس بالشبت 


5 حبات بطاطس مسلوقة
2 حزمة شبت
كوب طماطم مفرومة
مكعب زبدة
زيت زيتون
كمون
ملح 
طريقة تحضير سلطة بطاطس بالشبت 
في ووك على النار نضع الزبدة والقليل من زيت الزيتون، ثم نضع الثوم والطماطم والكمون والملح ونقلب ثم نضع الشبت والبطاطس "مقطعة مكعبات" ونقلب جيداً وتقدم السلطة بالهنا والشفا.
 

سلطة بطاطس بالشبت مقادير سلطة بطاطس بالشبت طريقة عمل سلطة بطاطس بالشبت طريقة تحضير سلطة بطاطس بالشبت الشيف محمد حامد

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