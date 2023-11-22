طريقة عمل مندي الفراخ| أحلى من المحلات

مندي الفراخ من الأطباق الرئيسية التييعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي و المختلف عن الأكلالات الأخرى.

قدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مندي الفراخ.



مقادير مندي الفراخ

فراخ

ارز بسمتي

بصل مفروم

ثوم مفروم

ورق لورا

اعواد قرفة

ليمون لومي

حبهان

قرنفل

كمون حصى

فلفل رومي

فلفل حار

ملح

فلفل

زعفران

كركم

بابريكا

ملعقة كبيرة زبادي

زيت

طريقة تحضير

يشوح البصل والثوم مع الفلفل الرومي والحار والتوابل الحصى وثم ضعي الارز

ضعي التوابل الفراخ الملح والفلفل والزعفران والكركم والبابريكا والزيت والزبادي مع مياه مايه وتتبل الفراخ بهذه المكونات

ضعي الارز في صينية وعليه الشبكة وعليه الفراخ ويغلق بورق الزبدة والفويل وعلى الفرن تأخد سواها

*صلصة الزبادي*

زبادي - نعناع فريش - عصير ليمون - 2 ملعقة كبيرة طحينة - ملح - ثوم مفروم