طريقة عمل زلابيا الشوكولاتة...أحلى من الجاهز

زلابيا الشوكولاتة من الحلويات المفضلة لدي الكثير من الناس بمختلف أعمارهم فيما يلي طريقة إعدادها.

مقادير زلابيا الشوكولاتة

ربع كيلو دقيق

٣ملعقة كبيرة كاكاو خام

٢كوب ماء

٢ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة شربات ثقيل بارد

ربع كوب نشا

زيت للقلي

(الشربات)

نصف كيلو سكر

ربع لتر ماء

عصير ليمونة

طريقة تحضير زلابيا الشوكولاتة:

في بولة نضع الخميرة والدقيق والكاكاو الخام والنشا والشربات والماء ونخلط جيداً باليد حتى تتكون عجينة ناعمة ثم نغطيها ب استرتش ونتركها حتى تختمر ثم نشكل عجينة الزلابيا على شكل دوائر متساوية حيث نأخذ من العجينة بملعقة صغيرة "بعد بلها بالماء" ثم نضعها في زيت غزير ساخن حتى تمام النضج ثم نضعها في الشربات ثم نصفيها وتزين وتقدم بالهنا والشفا.

لعمل الشربات:

في حلة على النار نضع السكر والماء ونتركه حتى يغلي ثم نضع عصير الليمونة ونرفعه من على النار

