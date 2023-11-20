عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل زلابيا الشوكولاتة...أحلى من الجاهز

طريقة عمل زلابيا
طريقة عمل زلابيا الشوكولاتة

 زلابيا الشوكولاتة من الحلويات المفضلة لدي الكثير من الناس بمختلف أعمارهم  فيما يلي طريقة إعدادها.

مقادير زلابيا الشوكولاتة
ربع كيلو دقيق
٣ملعقة كبيرة كاكاو خام
٢كوب ماء
٢ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة شربات ثقيل بارد
ربع كوب نشا
زيت للقلي
(الشربات)
نصف كيلو سكر
ربع لتر ماء
عصير ليمونة
طريقة تحضير زلابيا الشوكولاتة:
في بولة نضع الخميرة والدقيق والكاكاو الخام والنشا والشربات والماء ونخلط جيداً باليد حتى تتكون عجينة ناعمة ثم نغطيها ب استرتش ونتركها حتى تختمر ثم نشكل عجينة الزلابيا على شكل دوائر متساوية حيث نأخذ من العجينة بملعقة صغيرة "بعد بلها بالماء" ثم نضعها في زيت غزير ساخن حتى تمام النضج ثم نضعها في الشربات ثم نصفيها وتزين وتقدم بالهنا والشفا.

لعمل الشربات:
في حلة على النار نضع السكر والماء ونتركه حتى يغلي ثم نضع عصير الليمونة ونرفعه من على النار
 

زلابيا الشوكولاتة طريقة عمل زلابيا الشوكولاتة مقادير زلابيا الشوكولاتة طريقة تحضير زلابيا الشوكولاتة الشيف محمد حامد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

موضوعات متعلقة

بملابس ملفتة.. جنا وكنزي عمرو دياب تثيران الجدل|شاهد

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

طريقة عمل مكرونة محمرة بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة.. أميرة أديب تشعل حفل زفاف ابن عمها.. فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي

شبه بعض … فساتين زفاف زوجة نجل عمرو أديب تثير الجدل على سوشيال ميديا| شاهد

في عيد ميلادهما.... صور تكشف عن رومانسية منى زكي وأحمد حلمي

موجودة في البيت| تناول هذه الأطعمة يعالج أنخفاض مستويات الهيموجلوبين

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

ترشيحاتنا

مصر تستقبل 28 طفلا .. وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال الفلسطينيين المبتسرين

قصف المستوطنات وتدمير المواقع العسكرية.. المقاومة تمطر قوات الاحتلال بالصواريخ

نجم برشلونة يغيب عن اليورو 2024 بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

التهم 1000 متر.. ننشر صور اخماد حريق مصنع مراتب بشبرامنت

الإحصاء الفلسطيني: ثلث سكان شمال غزة نزحوا إلى مناطق متفرقة بالقطاع

العاهل الأردني يحذر من عواقب عنف المستوطنين بحق فلسطينيي الضفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل زلابيا الشوكولاتة...أحلى من الجاهز

جمال شعبان يكشف معلومات خطيرة عن تناول الموز يوميا

ساعة عمرو دياب في دبي تثير الجدل.. سعرها خرافي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

فيديو

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ