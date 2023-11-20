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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرار طريقة عمل حواوشي الشارع بمذاق لا يقاوم

أسرار طريقة عمل
أسرار طريقة عمل حواوشي الشارع

حواوشي الشارع من أكثر الأكلات الشعبية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و الأسواق.


وقدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل حواوشي الشارع في البيت..

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مقادير الحواوشي
نصف كيلو لحمه مفرومه 
نصف كيلو بصل 
2 قرن فلفل احمر 
2 قرن فلفل اخضر 
قرن فلفل حار 
3 فصوص ثوم 
ملح وفلفل وبهارات الحواوشي 
ملعقة بيكنج بودر 


طريقة التحضير
ضعي في الكبة الفلفل الرومي والحار والبصل والثوم مع اللحمة المفرومة والتوابل والملح والفلفل والبيكنج بودر ، ثم ضعي  الخليط  في العيش ويشوح على النار بمعلقه زيت ثم يوضع في ورق الزبده ويدخل الفرن.

بهارات الحواوشي 
كبابه صيني - حبهان بودر - قرفه 
بابريكا - جنزبيل بودر - كزبره ناشفه

حواوشي طريقة عمل حواوشي الشارع الشيف هالة فهمي مقادير الحواوشي بهارات الحواوشي طريقة التحضير

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