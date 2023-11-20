أسرار طريقة عمل حواوشي الشارع بمذاق لا يقاوم

حواوشي الشارع من أكثر الأكلات الشعبية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و الأسواق.



وقدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل حواوشي الشارع في البيت..



مقادير الحواوشي

نصف كيلو لحمه مفرومه

نصف كيلو بصل

2 قرن فلفل احمر

2 قرن فلفل اخضر

قرن فلفل حار

3 فصوص ثوم

ملح وفلفل وبهارات الحواوشي

ملعقة بيكنج بودر



طريقة التحضير

ضعي في الكبة الفلفل الرومي والحار والبصل والثوم مع اللحمة المفرومة والتوابل والملح والفلفل والبيكنج بودر ، ثم ضعي الخليط في العيش ويشوح على النار بمعلقه زيت ثم يوضع في ورق الزبده ويدخل الفرن.

بهارات الحواوشي

كبابه صيني - حبهان بودر - قرفه

بابريكا - جنزبيل بودر - كزبره ناشفه