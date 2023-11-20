أسرار طريقة عمل حواوشي الشارع بمذاق لا يقاوم

حواوشي الشارع من أكثر الأكلات الشعبية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و الأسواق.
وقدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل حواوشي الشارع في البيت..
مقادير الحواوشي
نصف كيلو لحمه مفرومه
نصف كيلو بصل
2 قرن فلفل احمر
2 قرن فلفل اخضر
قرن فلفل حار
3 فصوص ثوم
ملح وفلفل وبهارات الحواوشي
ملعقة بيكنج بودر
طريقة التحضير
ضعي في الكبة الفلفل الرومي والحار والبصل والثوم مع اللحمة المفرومة والتوابل والملح والفلفل والبيكنج بودر ، ثم ضعي الخليط في العيش ويشوح على النار بمعلقه زيت ثم يوضع في ورق الزبده ويدخل الفرن.
بهارات الحواوشي
كبابه صيني - حبهان بودر - قرفه
بابريكا - جنزبيل بودر - كزبره ناشفه