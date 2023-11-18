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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

كيكة الموز
كيكة الموز

كيكة الموز من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك وأطفالك في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكة الموز.

 

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مقادير كيكة الموز: 

كيلو موز حلقات
4 بيضات
٢كوب ونصف دقيق.
3 ملعقة كبيرة كاكاو خام.
كوب سكر.
كوب حليب.
كوب زيت.
فانيليا.
باكو بيكنج بودر.
(للوجه)
صوص شوكولاتة. 


طريقة تحضير كيكة الموز:


في الخلاط نضع البيض والسكر والحليب والفانيليا ونضربهم جيداً ثم نضيفهم على الدقيق والبيكنج بودر ونخلطهم جيداً حتى يصبح خليط الكيك ناعم بدون أي تكتلات ثم في قالب مفتوح مدهون بالزبدة ومعفر بالدقيق نرص حلقات الموز ثم نضع خليط الكيك وندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج ونقوم باختبارها بخلة الأسنان وفي حالة خروجها نظيفة نغلق الفرن ونتركها تهدأ وتقدم.

كيكة الموز طريقة عمل كيكة الموز مقادير كيكة الموز طريقة تحضير كيكة الموز الشيف نونا

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