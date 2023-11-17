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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل قرنبيط بالبشاميل

قرنبيط بالبشاميل
قرنبيط بالبشاميل

قدم الشيف محمود سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل  قرنبيط بالبشاميل بمذاق شهي و بأسهل الخطوات.

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مقادير قرنبيط بالبشاميل

قرنبيط 
لحم مفروم 
بصل ثوم 
جزر 
كرفس 
فلفل حار 
كمون 
بقدونس 
لبن 
دقيق 
زبدة 
بقسماط ناعم 
جبنه مبشورة 
جرجير وطماطم للتقديم


طريقه تحضير قرنبيط بالبشاميل


نسلق القرنبيط نص سلقه في ماء مملح ونعصج اللحمه بصل جزر كرفس مع فص ثوم وملح وفلفل وكمون ورشة جوزة الطيب.

البشاميل 

٤ ملاعق دقيق ونص لتر لبن وملعقه زبده ونضع القرنبيط في بوله مع لحمه معصجه ونصف كمية البشاميل مع رشة جبنه رومي ورشة بقدونس ورشة بقسماط ونقلب 

ثم نضع باقي المفروم في الطاجن مع القرنبيط ونضع علي الوجه بشاميل مع جبنه رومي ورشة بقدونس و رشة بقسماط وتدخل علي الفرن تأخذ وش وتقدم بجانب الطماطم المتبله وبالهنا والشفا.

 

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