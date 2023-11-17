بدون لحوم.. طريقة عمل طاجن بطاطس بوريه

طاجن بطاطس بوريه من الأكلات الأقتصادية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لذيذ و غير تقليدي.

قدم الشيف محمود سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن بطاطس بوريه .

مقادير طاجن بطاطس بوريه

كيلو بطاطس مهروسة

كوب حليب

ملعقتين زبدة

ملعقتين بقدونس

٢ فص ثوم

١ فلفل احمر حار

٢ بياض بيض

ملح فلفل

كمون

ملعقتين بقسماط



طريقه تحضير طاجن بطاطس بوريه



نهرس البطاطس مع الثوم وملح وفلفل ورشة كمون مع كوب الحليب ومكعب زبده ويقلب مع البقدونس ونضع المكونات في الطاجن ونضع الفلفل الاحمر بالداخل ويرش علي الوجه رشة بقسماط وتدخل فرن تأخذ لون ذهبي وبالهنا والشفا .