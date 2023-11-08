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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن بطاطس بالسجق| بمذاق لا يقاوم

طاجن بطاطس بالسجق
طاجن بطاطس بالسجق

طاجن بطاطس بالسجق من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف محمود سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن بطاطس بالسجق.

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مقادير طاجن بطاطس بالسجق
سجق 
بطاطس
طماطم
بصل
ثوم
فلفل رومي
فلفل حار 
عصير طماطم
خل ابيض
كمون
كزبره ناشفه


طريقه تحضير طاجن بطاطس بالسجق 
نضع السجق في طاسه ساخنه مع شرائح ثوم وشرائح فلفل حار ونسيبهم يتحمر شويه وفي طاسه تانيه نحط ملعقتين زيت وعليهم مكعبات بطاطس وشرايح فلفل وبصل ونقلب مع ملعقه كمون وكزبره وملح وفلفل ونقلب ونقطع الطماطم مكعبات ونحطها عليهم ونقلب كل الخليط مع السجق ونحط عليهم عصير الطماطم ونقلب ونحطهم في الطاجن ونحط علي الوش فلفل حار سليم مع شرائح طماطم ويدخل فرن متوسط لمدة ساعه وبالهنا والشفا 

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