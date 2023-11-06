طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر| بأسهل الخطوات

مخلل الليمون المعصفر من الأنواع التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نطرا لمذاقه الشهي واللذيذ بجانب مختلف الأكلات والأطباق الرئيسية.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر.

مقادير مخلل الليمون المعصفر

٢ كيلو ليمون كبير

نصف كيلو فلفل أخضر حار

نصف كيلو جزر مبشور

٢ كوب عصير ليمون

كوب زيت

ماء مغلي

٢ كوب عصفر

٢ كوب حبة البركة

نصف كوب شطة

ملح

طريقة تحضير مخلل الليمون المعصفر

في حلة نضع ماء مغلي مبرد ثم نضيف عليه ماء سلق الليمون والقليل من الخل ثم نضع الملح وعصير الليمون والشطة "ويمكن إضافة ورق لاورا وبابريكا وقرفة خشب" ونقلب جيداً ثم في بولة نضع العصفر وحبة البركة وعصير الليمون والملح والفلفل الحار والجزر ونقلب ثم نشق الليمون على أربع أجزاء دون أن يفصل تماماً ثم نحشيه بخليط العصفر وحبة البركة ثم نضعه في برطمان معقم وجاف تماماً ثم نضيف عليه محلول الماء ونضع على الوجه زيت وقشر الليمون ونغطي البرطمان بكيس ثلاجة ونتركه لمدة ٦ شهور ثم يقدم وصحتين وهنا.