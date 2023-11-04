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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

كفتة البطاطس
كفتة البطاطس

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة البطاطس، كما يلي...

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مقادير كفتة البطاطس
كيلو بطاطس مهروسة
صفار بيضة
بقسماط مطحون
رشة جوزة الطيب
ملح
(للتغليف)
٢كوب دقيق
2كوب بقسماط
٣بيض
شطة
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي
طريقة تحضير كفتة البطاطس
في بولة نضع البطاطس المهروسة وأصفر البيضة ورشة جوزة الطيب والملح والفلفل الأسود ونقلب جيداً ثم نضيف البقسماط المطحون "حسب الاحتياج" ونقلب حتى تتماسك عجينة الكفتة وتصبح سهلة التشكيل ثم نشكلها على شكل أصابع أو كرات حسب الرغبة ثم نضعها في خليط البيض مع رشة فلفل أسود ثم في نضعها في خليط الدقيق والشطة ثم نضعها في خليط البيض مرة أخرى ثم نضعها في خليط البقسماط المطحون مع رشة ملح وفلفل أسود ثم ندخلها الثلاجة حتى تتماسك ثم نقليها في زيت غزير ساخن حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي وتقدم وصحتين وهنا.
 

كفتة البطاطس طريقة عمل كفتة البطاطس مقادير كفتة البطاطس طريقة تحضير كفتة البطاطس الشيف نونا

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